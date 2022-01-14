Rendez-vous с прекрасным: от трагедии до эротики

Маурицио Каттелан представляет в Милане масштабную выставку, посвященную террористическим атакам 11 сентября 2001 года.

Экспозиция "Breath Ghosts Blind" представляет собой "драматургию в трех актах".

Ее кульминация - "Blind" - башня из черной смолы с силуэтом самолета, проходящим через нее, работа "о боли и ее социальном измерении".

Идея создания памятной башни обсуждалась с Музеем Гуггенхайма, но была сочтена "слишком эмоционально нагруженной" для Нью-Йорка.

Он один из величайших европейских художников-символистов.

Фердинанд Ходлер имел огромный успех в Германии в начале 20-го века, и Берлинская галерея воздает ему должное, представив более 50 его картин.

Линия, тело, мимика, жесты - все это символы.

Сегодня Фердинанд Ходлер без преувеличения самый известный художник в Швейцарии и считается ключевой фигурой современного искусства наряду с Полем Сезанном, Винсентом Ван Гогом и Эдвардом Мунком.

Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья в Марселе представляет одну из самых оригинальных выставок вокруг романа Гюстава Флобера "Саламбо".

Исторические и археологические элементы, вдохновлявшие писателя, смешиваются с картинами, комиксами и фильмами, на которые повлияли экзотические и эротические образы романа.

Размышления о власти, насилии и половой идентичности.

Затем выставка отправится в Тунис, ближе к Карфагену, которым так восхищался писатель...