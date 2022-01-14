Наследие Мольера не теряет своей актуальности

15 января исполняется 400 лет со дня рождения французского драматурга Жан-Батиста Мольера, чей талант оставил неизгладимый след в мире театра. Актёр и любимый автор короля Людовика XIV написал более 30 пьес, имевших оглушительный успех у зрителей. Благодаря ему комедийный жанр вышел на новый уровень и театр получил второе дыхание.

Эрик Раф, управляющий, театр "Комеди Франсез": "Он был необычайно продуктивным драматургом, а герои его произведений, которые постоянно натыкаются на двери, вызывают у нас смех. Он создавал потрясающие сценки лацци, все его формулировки исполнены остроумием и сарказмом. Например комедия "Мнимый больной": сегодня можно сказать - это же марсельский профессор Дидье Раульт. И больше всего в этой пьесе нас заставляет смеяться - и этой испуганный смех - невероятное раскрытие темы смерти".

Неофициальное название театра "Комеди Франсез" -- дом Молеьра, так как здесь выступала труппа Мольера до самой кончины гения.

Архивы помогают осознать масштабы влияния театра Мольера на всю Европу. Агата Санхуан, куратор-архивист "Комеди Франсез", говорит: "Труппа Мольера играла была очень важна на международном уровне. Он даже основал несколько национальных театров, которые полностью адаптировали его пьесы под свои языки и свои аудитории".

Мольер умер в 1673 году. Дневник актера его труппы позволил развенчать устоявшийся миф о том, что Мольер скончался на сцене во время четвертого представления комедии "Мнимый больной".

"На самом деле ему сало плохо на сцене, когда он играл роль Аргана, но умер он дома, рядом с театром ни улице Ришелье", — рассказывает Агата Санхуан. "И это кресло очень много значит для всей труппы и и всех работников театра, потому что оно было создано специально для сцены. В нашей библиотеке есть много вещей, принадлежавших Мольеру, например часы, но это кресло - единственная вещь, оставшаяся нам от театра".

Наследие Мольера не утрачивает свой актуальности и сегодня, его персонажи легко узнаваемы - это обычные люди с присущими им достоинствами и недостатками.