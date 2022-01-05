Навстречу 400-летию Мольера

15 января во Франции и во всём театральном мире отметят 400-летие со дня рождения Мольера. Его перу принадлежит множество пьес, которые пережили века и стали классикой. В парижском Лицее Монтеня учащиеся представили постановку по мотивам нескольких пьес Мольера, содержание которых многие находят весьма злободневным.

– Мольер создал множество персонажей, которые были очень современными, – говорит одна из участниц спектакля. – Тогда это не очень замечали, это не одобрялось. Но теперь, когда мы перечитываем его пьесы и смотрим спектакли, становится понятно, насколько всё глубже. Созданные им персонажи намного сильнее, и впоследствии они окажут очень сильное влияние.

Посредством комедии и фарса Мольер высмеивает как власть мужчин, так и их страх перед женщинами, как, например, в пьесе «Школа жён», имевшей в своё время огромный успех. Героини Мольера совсем не наивны и способны воспользоваться сложившейся ситуаций, проявляя большую степень свободы.

– В театре Мольера у женщины чрезвычайно важное место, – отмечает Сандра Фор, директор лицея. – У Мольера очень чёткое видение женской свободы и весьма своеобразная манера говорить об этом. Было очень интересно провести параллель с тем, что происходит сейчас, что витает в воздухе, с движением MeToo и так далее – то есть увидеть, насколько созвучны современности мысли Мольера, выраженные 400 лет назад, насколько они близки нам сегодня.

В этом году во Франции и по всей Европе пройдут многочисленные мероприятия в честь великого автора.