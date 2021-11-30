Голос на записи сопровождается шумом и доносится как будто издалека. Это камлание шамана, записанное несколько десятилетий назад. Сейчас эта запись хранится в фонограммархиве Пушкинского дома (Института русской литературы) в С.-Петербурге. Здесь хранятся тысячи уникальных записей, сделанных в различных частях России с конца XIX в.

Фонограммархив Института русской литературы. University of Aberdeen.

Как сообщают в архиве, в состав его коллекции входят более 12 тысяч магнитофонных пленок, свыше 7 тысяч восковых цилиндров, 321 диск на восковой и 300 дисков на целлулоидной основе и других носителях, в том числе видеопленках и кассетах.

Особою ценность коллекции придают записи фольклора малых народов России, не имевших до середины XX в. письменной культуры и передававших наследие предков устно, от родителей к детям. Работа по аудиозаписи фольклора многочисленных народов Российской Империи началась еще в 1890-е гг. Эта работа продолжилась в советское время. Многочисленные экспедиции этнографов собирали устные предания, записывая их сначала на фонограф, а затем на магнитофон.

Запись фольклора на Алтае в 1929 г. Личный архив Андрея Данилина.

Так как новое урбанизированное поколение малых народов России уже, к сожалению, во многом потеряло связь с традициями предков, эти записи стали уникальным хранилищем ушедшей культуры. На записях можно услышать диалекты, на которых больше никто не говорит, так как при создании письменности для малых народов фактически создавался новый, унифицированный язык. Тогда как в эпоху устной традиции люди порой умели говорить на нескольких десятков диалектов.

Но к началу XX в. уникальная коллекция пришла в катастрофическое состояние. Единственный способ спасти для будущих поколений хранящиеся в ней сокровища — это оцифровать аудиоматериал на новейшем оборудовании. На помощь Пушкинскому дому пришли специалисты Абердинского университета в Шотландии. На реализацию проекта был получен грант в размере 50 тысяч долларов США.

Профессор Дэвид Андерсон. University of Aberdeen-David Mac Dougall

“Некоторые фонографы и магнитофоны, которые использовались в советское время, больше не работают и возможность проиграть часть записей просто нет возможности, — объясняет профессор Абердинского университета Дэвид Андерсон. — Хотя записи, сделанные на восковые цилиндры в далеких 1890-х, всё ещё можно проиграть на современном фонографе”.

Для проекта было приобретено немецкое оборудование, позволяющее проигрывать магнитофонные плёнки на медленной скорости, производить “очистку” аудиоматериала, удаляя шумы, а затем записывать результат в формате MP4 или WAV.

Магнитофонные записи в фонограммархиве Пушкинского дома. University of Aberdeen

По словам профессора Андерсона, файлы этих форматов смогут прослушать специалисты будущих поколений, и качество, хранящихся в них аудиозаписей не изменится. Но для того, чтобы записи были доступны максимально большому количеству слушателей, записи нужно будет перезаписывать приблизительно каждые 10 лет в новые, наиболее популярные в данный момент, форматы.

Но эта работа сопряжена с повышенным риском. “Проблема в том, — говорит профессор Андерсон, — что плёнка портится при старении. Её самые ранние варианты можно проиграть только раз, после чего плёнка рассыпается”.

Учёные убеждены, что восстановленные таким образом записи будут представлять особенный интерес для потомков тех людей, чьи голоса были записаны этнографами. Для представителей малых народов возможность услышать голоса своих полузабытых предков представляет особенную ценность.