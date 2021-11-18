Эпический шедевр Вагнера в Метрополитен-опере

Нью-Йоркская Метрополитен-опера вновь представила публике самую длинную оперу в своём репертуаре — “Нюрнбергских мейстерзингеров” Рихарда Вагнера.

Впервые за почти 25 лет самой длинной, но в то же время самой лёгкой по настроению оперой Вагнера, дирижирует маэстро Антонио Паппано.

Это повествование о любви, борьбе, искусстве и изобретательности. В центре сюжета — цех мастеров пения. Действие происходит в Германии XVI в. Образ главного героя, башмачника Ганса Сакса, создан Вагенром с большой любовью.

Каждый раз эта роль ошеломляет меня своим объемом. С точки зрения вокала она очень сложная. И это очень многосторонний персонаж. Он философ. Он — влюбленный и ревнивый человек. Михаэль Фолле баритон

Сопрано Лиза Давидсен отмечает, что исполнение роли Евы под руководством маэстро Паппано — это везение, потому что он не только великолепный дирижер, но и прекрасный наставник”.

Антонио Паппано считает, что важнейшая идея этой оперы - необходимость уважать свободу творчества, выслушивать то, что другие хотят высказать: “Традиции это хорошо. Но оставайтесь открытыми. Мы на этой планете для того, чтобы узнавать, слушать, видеть, испытывать“. несмотря на то, что эта комическая опера длится 6 часов, она одаривает слушателей свежестью и жизнерадостностью. По завершении долгого пути у дирижёра, певцов и слушателей возникает чувство восторга и радости от того, что вы дошли до конца. В завершение оперы, как и в начале, звучит яркая до-мажорная тема.