Якуб Юзеф Орлинский - "брейкующий контратенор"

Мир оперы - и особенно оперы барочной - может кому-то показаться напыщенным и элитарным.

Польский контратенор Якоб Юзеф Орлинский - из плеяды молодых звезд, которые такое впечатление сремятся разрушить - в том числе и с помощью брейк-данса.

Орлинский получил мировую известность благодаря своим партиям в операх и сольным альбомам, воскрешающим традиции барочных кастратов - но также участием в более современных проектах, как "Адела" Александра Дебича и Лукаша Куропачевского - или ставящейся сейчас в "Метрополитен-опере" "Эвридике" Мэтта Окойна.

"Как певец я стремлюсь к максимальной версатильности - и того же пытаюсь добиваться и как брейкдансер. Включаю в мои номера пауэр мув, фризы, футворк, верхний брейк, на полу - ну, словом, всё".

Орлинский получил мировую известность около 4 лет назад с клипом 'Vedro con mio diletto' Вивальди - причем в кроссовках, шортах и клетчатой рубашке!

С тех пор видео набрало более 8 миллионов просмотров.

Он выпустил три сольных альбома, в основном сакральных барочных арий, выступал с концертами и в оперных постановках по все Европе - а вот сейчас добрался и до Соединенных Штатов.

"Я не пытаюсь развивать какую-то особую фишку - мол, я "брейкующий контратенор". Нет, я прежде всего певец, оперный певец, это моё основное занятие, а брейк-данс - это что-то "на стороне", я не профессиональный танцор, мне просто это в кайф".

Якуб Юзеф Орлинский в Пушкинском музее (2021)

Орлинский также известен как модель для таких брендов, как Nike и Levi's. В мае этого года Орлинский выступал с концертами в России - но вот планами по участию в брейк-данс-конвенциях он пока с поклонниками не делился.