Эрже: не только "Тинтин"

Эрже — это не только Тинтин: в Лиссабоне открылась выставка, посвящённая бельгийскому художнику и иллюстратору Жоржу Реми. Во всём мире он известен под псевдонимом "Эрже" и как автор комиксов о Тинтине, которым уже более 90 лет.

Однако экспонаты из музея Эрже, впервые привезённые в Португалию, рассказывают не только о приключениях нарисованного журналиста.

Ник Родвелл, администратор Moulinsart:

"Удивительно видеть и других героев, потому что мы настолько одержимы Тинтином, а тут вдруг какие-то другие истории. Но это неплохой способ "встряхнуть" посетителей выставки. А отсюда мы попадаем в другой зал, где показывают рекламу, которую создавал Эрже. Речь идёт о туристических плакатах, о его макетах книжных обложек. Это тоже может поразить неподготовленного зрителя, ведь для них Эрже — это автор только Тинтина, они и не подозревали, что он ещё и всем вот этим занимался. Но он был плодовитым художником, искал разные пусти реализации, искал вдохновение — и пришёл к созданию рекламы".

Большое внимание организаторы уделили и технике Эрже: от черновых набросков до окончательного цветного варианта; а также его влиянию на развитие комикса и искусства в целом: именно бельгийский художник считается изобретателем стиля "чистой линии", которая позже стала характерным признаком поп-арта.