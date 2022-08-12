Скончался Жан-Жак Семпе, один из авторов "Маленького Николя"

Во Франции на 90-м году жизни скончался художник и карикатурист Жан-Жак Семпе, известный прежде всего как один из авторов чрезвычайно популярной серии детских книг "Маленький Николя".

Читатели и коллеги отмечали его лёгкий, минималистичный стиль, но сам Семпе, переживший очень тяжёлое детство, до некоторых пор не верил в собственный талант и работал над каждой иллюстрацией долго и скрупулёзно.

Жан-Жак Семпе, художник:

"Работа никогда не давалась мне легко. Я предпочитаю подшучивать над своими недостатками, а не жалеть себя".

В конце 70-х Семпе пригласили работать в журнал "Нью-Йоркер": обложек для него он нарисовал больше, чем любой другой художник. "Маленький Николя" к тому времени стал неотъемлемой частью французской культуры и был переведён на четыре десятка языков.

В 2006-м Семпе был удостоен высшей степени французского ордена Искусств и литературы.