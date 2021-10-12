Почётное место для комиксов

В знаменитой флорентийской Галерее Уффици вскоре можно будет полюбоваться автопортретами итальянских художников, создающих комиксы. Их работы выполнены в различных техниках, формах и стилях. Директор музея Айке Шмидт отмечает, что таким образом восполнится большой пробел:

– Целая вселенная была совершенно не представлена в галерее – это комиксы. Мы хотим исправить ситуацию и принимаем первоначальное пожертвование 52 итальянских художников, работающих в этом жанре.

Теперь произведения авторов комиксов будут соседствовать с шедеврами мастеров эпохи Ренессанса – Микеланджело, Боттичелли и Леонардо да Винчи. Художник Джулия Спаньюло находит это вполне нормальным:

– Комиксы – это вид искусства, который ни в чём не уступает другим его видам, и который заслуживает почётного места.

Галерея Уффици – один из самых знаменитых и посещаемых художественных музеев Италии. Работы авторов комиксов несомненно привлекут сюда ещё больше ценителей прекрасного.