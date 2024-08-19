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Фармбизнес ЕС опасается нового закона о шпионаже в Китае

Рабочий упаковывает лекарства на фабрике Youcare Pharmaceutical Group в Пекине, 10 января 202
Рабочий упаковывает лекарства на фабрике Youcare Pharmaceutical Group в Пекине, 10 января 202 Авторское право Andy Wong/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Авторское право Andy Wong/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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В Пекине утверждают, что бояться нечего, если речь идет о бизнесе. Но так ли это?

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Китай отреагировал на обеспокоенность бизнеса ЕС по поводу пересмотра закона о борьбе со шпионажем.

В феврале этого года он был расширен и теперь включает передачу так называемых "рабочих секретов".

В частности введены дополнительные ограничения на передачу данных другим сторонам, но при этом остается неясным, какую именно информацию правительство Китая считает угрозой "национальной безопасности".

Особенно обеспокоены этом законом в фармацевтической промышленности, поскольку иностранные компании опасаются предпринимать какие-либо попытки сертифицировать производственные площадки в Китае.

Немецкая ассоциация производителей лекарств недавно заявила, что многие их инспекторы отказываются посещать и проверять фабрики в Китае, опасаясь ареста за шпионаж по новому закону.

Однако Китай заявляет, что стремится создать для иностранного бизнеса "рыночно-ориентированную" и "правовую" среду.

В МИДе объяснили, что опасаться нечего, если речь идет о бизнесе.

Что касается упомянутого вами закона о борьбе со шпионажем, то он направлен лишь на некоторые виды шпионской деятельности, угрожающие национальной безопасности, а не на обычную деловую активность. Так что, если соответствующие компании и персонал могут действовать в соответствии с законом, беспокоиться не о чем
Мао Нин
официальный представитель МИД Китая

Китай крупный импортер лекарств в Евросоюз, но в последнее время здесь наблюдаются перебои с поставками и новые ограничения могут только усугубить ситуацию.

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