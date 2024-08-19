Фармбизнес ЕС опасается нового закона о шпионаже в Китае

В Пекине утверждают, что бояться нечего, если речь идет о бизнесе. Но так ли это?
Китай отреагировал на обеспокоенность бизнеса ЕС по поводу пересмотра закона о борьбе со шпионажем.
В феврале этого года он был расширен и теперь включает передачу так называемых "рабочих секретов".
В частности введены дополнительные ограничения на передачу данных другим сторонам, но при этом остается неясным, какую именно информацию правительство Китая считает угрозой "национальной безопасности".
Особенно обеспокоены этом законом в фармацевтической промышленности, поскольку иностранные компании опасаются предпринимать какие-либо попытки сертифицировать производственные площадки в Китае.
Немецкая ассоциация производителей лекарств недавно заявила, что многие их инспекторы отказываются посещать и проверять фабрики в Китае, опасаясь ареста за шпионаж по новому закону.
Однако Китай заявляет, что стремится создать для иностранного бизнеса "рыночно-ориентированную" и "правовую" среду.
В МИДе объяснили, что опасаться нечего, если речь идет о бизнесе.
Китай крупный импортер лекарств в Евросоюз, но в последнее время здесь наблюдаются перебои с поставками и новые ограничения могут только усугубить ситуацию.