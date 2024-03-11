На министерских заседаниях в Баку обсуждались планы строительства морских ветряных электростанций в Каспийском море и участие в глобальных усилиях по сокращению выбросов метана.

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1 марта в Баку, Азербайджан, состоялось 10-е министерское заседание Консультативного совета «Южного газового коридора» и 2-е министерское заседание Консультативного совета по зеленой энергетике. На повестке дня стоял вопрос о расширении коридора — важнейшего маршрута диверсификации поставок газа для ЕС и соседних стран.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал Euronews: «Мы начали строить партнерство между странами, компаниями, приглашая ведущие международные финансовые организации поддержать нас своим финансированием. И газопровод длиной 3500 километра стал реальностью».

Азербайджан — страна с большими запасами нефти и природного газа. В прошлом году он увеличил экспорт газа на 9%, доведя его до 22 миллиардов кубометров. В настоящее время основными покупателями в Европе являются Италия, Греция, Румыния, Венгрия и Болгария, и, похоже, этот список расширится.

«Есть много новых стран-партнеров, готовых получать дополнительные объемы природного газа, несмотря на то, что мы осуществляем переход от ископаемых видов топлива. Но на это уйдут десятилетия. Сейчас мы хотим наладить сотрудничество с прицелом на будущее», – заявила Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике.

Обсуждался также переход к экологически чистым и возобновляемым источникам энергии. Президент Алиев призвал изменить точку зрения при оценке стран, использующих ископаемое топливо. «О результатах деятельности стран, имеющих ископаемое топливо, следует судить по тому, как они решают проблему защиты окружающей среды. Как они решают вопрос «зеленого» перехода», – сказал он. Президент Алиев добавил, что его страна ставит перед собой долгосрочную цель «инвестировать в возобновляемые источники энергии и способствовать всеобщему пониманию необходимости этого».

Одним из способов, с помощью которого Азербайджан хочет добиться этих изменений, является строительство ветряных электростанций в Каспийском море. Ассоциация WindEurope, базирующаяся в Брюсселе, занимается продвижением ветроэнергетики в Европе. Ее генеральный директор Джайлс Диксон рассказал Euronews: «Энергетика — это трансграничная вещь. Возьмем Азербайджан. Они хотят построить множество морских ветряных электростанций в Каспийском море. Они не будут сами потреблять эту энергию. Они будут отправлять ее по новому силовому кабелю, который проложат через Кавказ по дну Черного моря в Европу».

Диксон добавил, что это возможно только при трансграничном сотрудничестве: «Это и есть международное сотрудничество. Такие проекты осуществимы только тогда, когда правительства объединяются и действуют вместе с промышленностью, которая и будет их строить».