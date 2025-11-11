Еврокомиссия разработала план по привлечению молодёжи в сельское хозяйство

Молодой бельгийский фермер Маттео Годфрио надеется однажды возглавить семейную ферму - смешанное растениеводческо-животноводческое хозяйство, насчитывающее около 40 молочных коров в Дион-ле-Мон, неподалеку от Брюсселя.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

"Это у нас в крови", - объясняет 23-летний парень.

Он планирует в течение двух лет быть "помощником" - этот статус позволит ему пройти обучение в полевых условиях и увеличить шансы на получение финансовой помощи, необходимой для того, чтобы взять на себя управление бизнесом.

"Когда вам 23 года и вы хотите взять на себя управление фермой, я не думаю, что банк согласится выдать вам кредит в размере от 1 до 1,5 миллиона евро, а то и больше, что само по себе не очень выгодно", - сказал он в интервью Euronews.

Помимо поглощения семейных ферм, молодые фермеры также сталкиваются с трудностями в получении доступа к подходящей земле.

"Мы говорим о гектаре земли стоимостью 100 000 евро для производства зерна по 150 евро за тонну, а я делаю только 10 тонн в год на одном гектаре. 1 500 евро в год, чтобы возместить 100 000 евро, - это сложно, когда есть тракторы и все остальное, за что нужно платить", - объясняет Маттео.

Маттео Годфрио надеется однажды возглавить семейную ферму в Бельгии. Euronews

Новое поколение

Во всем Европейском союзе только 12 % фермеров моложе 40 лет. Средний возраст составляет 57 лет, и это старение фермеров представляет собой риск для продовольственной безопасности, предупреждает Европейская комиссия.

21 октября она представила стратегию поддержки "обновления поколений" в сельском хозяйстве.

Задача стоит сложная: ЕК поставила перед собой цель удвоить долю молодых фермеров в ЕС к 2040 году до 24%.

Она предлагает включить в следующую Единую сельскохозяйственную политику (ЕСП) "стартовый пакет" в размере до 300 000 евро, чтобы помочь молодым фермерам начать работу.

Комиссия также рекомендует европейским странам выделять не менее 6 % своих сельскохозяйственных расходов на меры, направленные на поддержку молодых фермеров.

Комиссар ЕС Кристоф Хансен дает пресс-конференцию, посвященную стратегии обновления поколений в сельском хозяйстве, в ЕП в Страсбурге, Франция, 21 октября 2025 года. European Commission

Среди других мер - открытие для фермеров программы Erasmus для молодых предпринимателей и создание European Land Observatory для содействия доступу к земле, поддержки передачи ферм и предотвращения спекуляций землей.

ЕС также хочет создать "службы помощи фермерам", которые будут заменять фермеров во время болезни, отпуска или ухода за больными. По словам Маттео Годфрио, такая служба уже существует в Бельгии.

Кроме того, ЕС отмечает, что диверсификация сельскохозяйственной деятельности за счет агротуризма, переработки на фермах и биоэнергетики может расширить источники дохода фермеров.

"Переработка на ферме - это хорошо. Но это все равно дополнительная работа, когда и так много работы", - говорит Годфрио. Его семья использует молоко, получаемое от своего молочного стада, для производства других продуктов, таких как йогурты и мороженое.

В смешанном растениеводческо-животноводческом хозяйстве в Дион-ле-Монт содержится около 40 дойных коров. Euronews

Что касается биоэнергетики, Годфрио не планирует превращать свои кукурузные посевы в биотопливо.

"С экологической точки зрения я не вижу смысла делать это, когда я могу сделать крупу или другой продукт, предназначенный для потребления человеком", - говорит он.

Справедливые цены

По мнению Маттео, лучший способ побудить молодых людей начать работу или остаться в сельском хозяйстве - это обеспечить справедливые цены.

"Мы возвращаемся к одному и тому же: к ценам. Споры закончатся. Если мы будем получать достойную зарплату, это снова будет мотивировать людей. Мы всегда увлечены своим делом. Но производить молоко по 40 центов, когда нам оно обходится в 50 центов, - попробуйте мотивировать кого-то на это", - говорит он.

Маттео доит своих коров Euronews

"От моего деда, отца до меня мы получали за молоко почти одну и ту же цену. А цены на технику выросли в четыре раза", - добавляет он.

Он считает, что потребители должны сыграть важную роль в продвижении местных продуктов.

"Если мы едим бельгийскую пищу, мы будем отдавать предпочтение бельгийским продуктам, бельгийские продукты будут лучше оплачиваться ", - говорит он.