Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Еврокомиссия разработала план по привлечению молодёжи в сельское хозяйство

Коровы буйволицы, чье молоко используется для производства сыра моцарелла, стоят в грязи на молочной ферме в Капуе, недалеко от Неаполя, южная Италия, четверг, 27 марта 2008.
Коровы буйволицы, чье молоко используется для производства сыра моцарелла, стоят в грязи на молочной ферме в Капуе, недалеко от Неаполя, южная Италия, четверг, 27 марта 2008. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Amandine Hess
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В прошлом месяце Еврокомиссия представила стратегию, призванную "обновить поколения" в сельскохозяйственном секторе.

Молодой бельгийский фермер Маттео Годфрио надеется однажды возглавить семейную ферму - смешанное растениеводческо-животноводческое хозяйство, насчитывающее около 40 молочных коров в Дион-ле-Мон, неподалеку от Брюсселя.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

"Это у нас в крови", - объясняет 23-летний парень.

Он планирует в течение двух лет быть "помощником" - этот статус позволит ему пройти обучение в полевых условиях и увеличить шансы на получение финансовой помощи, необходимой для того, чтобы взять на себя управление бизнесом.

"Когда вам 23 года и вы хотите взять на себя управление фермой, я не думаю, что банк согласится выдать вам кредит в размере от 1 до 1,5 миллиона евро, а то и больше, что само по себе не очень выгодно", - сказал он в интервью Euronews.

Помимо поглощения семейных ферм, молодые фермеры также сталкиваются с трудностями в получении доступа к подходящей земле.

"Мы говорим о гектаре земли стоимостью 100 000 евро для производства зерна по 150 евро за тонну, а я делаю только 10 тонн в год на одном гектаре. 1 500 евро в год, чтобы возместить 100 000 евро, - это сложно, когда есть тракторы и все остальное, за что нужно платить", - объясняет Маттео.

Маттео Годфрио надеется, что однажды ему удастся возглавить семейную ферму в Бельгии.
Маттео Годфрио надеется однажды возглавить семейную ферму в Бельгии. Euronews

Новое поколение

Во всем Европейском союзе только 12 % фермеров моложе 40 лет. Средний возраст составляет 57 лет, и это старение фермеров представляет собой риск для продовольственной безопасности, предупреждает Европейская комиссия.

21 октября она представила стратегию поддержки "обновления поколений" в сельском хозяйстве.

Задача стоит сложная: ЕК поставила перед собой цель удвоить долю молодых фермеров в ЕС к 2040 году до 24%.

Она предлагает включить в следующую Единую сельскохозяйственную политику (ЕСП) "стартовый пакет" в размере до 300 000 евро, чтобы помочь молодым фермерам начать работу.

Комиссия также рекомендует европейским странам выделять не менее 6 % своих сельскохозяйственных расходов на меры, направленные на поддержку молодых фермеров.

Комиссар ЕС Кристоф Хансен дает пресс-конференцию по Стратегии обновления поколений в сельском хозяйстве в ЕП в Страсбурге, Франция, 21 октября 2025 года.
Комиссар ЕС Кристоф Хансен дает пресс-конференцию, посвященную стратегии обновления поколений в сельском хозяйстве, в ЕП в Страсбурге, Франция, 21 октября 2025 года. European Commission

Среди других мер - открытие для фермеров программы Erasmus для молодых предпринимателей и создание European Land Observatory для содействия доступу к земле, поддержки передачи ферм и предотвращения спекуляций землей.

ЕС также хочет создать "службы помощи фермерам", которые будут заменять фермеров во время болезни, отпуска или ухода за больными. По словам Маттео Годфрио, такая служба уже существует в Бельгии.

Кроме того, ЕС отмечает, что диверсификация сельскохозяйственной деятельности за счет агротуризма, переработки на фермах и биоэнергетики может расширить источники дохода фермеров.

"Переработка на ферме - это хорошо. Но это все равно дополнительная работа, когда и так много работы", - говорит Годфрио. Его семья использует молоко, получаемое от своего молочного стада, для производства других продуктов, таких как йогурты и мороженое.

В смешанном растениеводческо-животноводческом хозяйстве в Дион-ле-Монт содержится около 40 молочных коров.
В смешанном растениеводческо-животноводческом хозяйстве в Дион-ле-Монт содержится около 40 дойных коров. Euronews

Что касается биоэнергетики, Годфрио не планирует превращать свои кукурузные посевы в биотопливо.

"С экологической точки зрения я не вижу смысла делать это, когда я могу сделать крупу или другой продукт, предназначенный для потребления человеком", - говорит он.

Справедливые цены

По мнению Маттео, лучший способ побудить молодых людей начать работу или остаться в сельском хозяйстве - это обеспечить справедливые цены.

"Мы возвращаемся к одному и тому же: к ценам. Споры закончатся. Если мы будем получать достойную зарплату, это снова будет мотивировать людей. Мы всегда увлечены своим делом. Но производить молоко по 40 центов, когда нам оно обходится в 50 центов, - попробуйте мотивировать кого-то на это", - говорит он.

Маттео доит своих коров
Маттео доит своих коров Euronews

"От моего деда, отца до меня мы получали за молоко почти одну и ту же цену. А цены на технику выросли в четыре раза", - добавляет он.

Он считает, что потребители должны сыграть важную роль в продвижении местных продуктов.

"Если мы едим бельгийскую пищу, мы будем отдавать предпочтение бельгийским продуктам, бельгийские продукты будут лучше оплачиваться ", - говорит он.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству

Еврокомиссия сокращает долю сельского хозяйства в рекордном бюджете

Еврокомиссия представила свой план по борьбе с кибербуллингом и защите детей