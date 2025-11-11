Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Украинские войска удерживают позиции в Покровске, несмотря на интенсивное российское наступление

ФОТО: Автомобиль едет по шоссе из Покровска, Украина, 20 декабря 2024 года. Авторское право  AP Photo
By Sasha Vakulina
После продолжающегося больше года наступления российских войск, битва за Покровск за последние несколько дней усилилась. По сообщениям, войска РФ проникают в город и пытаются окружить его в ходе ожесточённых боев.

ВСУ удерживают позиции в Покровске, в северной части этого восточного украинского города идут ожесточённые бои, сообщает Киев.

Украинские власти опровергли сообщения о том, что российским войскам удалось окружить захваченный город в восточной части Донецкой области.

Представитель Генерального штаба Украины майор Андрей Ковалёв заявил украинским СМИ, что доступ к Покровску остаётся открытым и что происходит рокировка войск, включая раненых.

В заявлении украинских военных в понедельник говорится, что "подразделения уверенно удерживают позиции и уничтожают оккупантов на подступах к городу. Логистика в городе сложная, но она осуществляется".

Изображение на основе видео, предоставленного "Скалой" - 425-м отдельным штурмовым полком, кадры с беспилотника, 1 ноября 2025 г. AP Photo

Министерство обороны России сообщило в Telegram, что войска РФ продвигаются к городу, отмечая успехи в двух его районах.

На видео, распространяемом в российских Telegram-каналах с вечера понедельника, видно, как российские штурмовые отряды на мотоциклах и других лёгких транспортных средствах направляются в Покровск под прикрытием тумана.

Euronews не удалось провести независимую проверку и определить геолокацию видео. По данным украинского разведывательного проекта DeepState, ВСУ находятся менее чем в 10 километрах от точки доступа, чтобы обеспечить логистику в Покровске.

По оценке американского аналитического центра Institute for the Study of War (ISW), ситуация в этом районе остается "сложной", поскольку украинские войска сражаются за то, чтобы удержать “оборону котла, а российские войска продолжают продвигаться в этом районе”.

"Украинские силы одновременно контратакуют в Покровске и на его западных окраинах, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских войск на южном фланге котла", - заявили в ISW.

Аналитический центр также сообщил, что российские силы по всей видимости сохраняют огневой контроль над украинскими наземными линиями коммуникаций (НЛК) в котле, что осложняет украинскую логистику. "Похоже, что российские силы одновременно работают над полным окружением котла и сокращением его площади. Перспективы и сроки этих усилий остаются неясными", пишут его специалисты.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия стянула около 150 000 военнослужащих для захвата Покровска, прозванного "воротами в Донецк".

По его словам, в наступлении участвуют механизированные группы и бригады морской пехоты. "Продолжаются бои и сражения. Противник постоянно совершает стремительные маневры", - пояснил Сырский.

27 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе наступления на Покровск российские войска превосходят украинские по численности в масштабе восемь к одному.

Архив: Покровск на фотографии, предоставленной пресс-службой 93-й отдельной механизированной бригады. AP Photo

Что осталось от Покровска?

Россия пытается занять Покровск уже более года на фоне усилий Кремля по захвату всей Донецкой области с момента первого вторжения в 2014 году.

Этот восточноукраинский город с населением до 60 000 человек с начала полномасштабного вторжения России в начале 2022-го оставался ключевой целью.

Основные бои за Покровск начались в середине 2024 года, после того как украинские войска в феврале того же года отступили из Авдеевки.

Оттуда они отршли к Покровску - бывшей базе материально-технического снабжения и транспортному узлу вооруженных сил Украины, где пересекаются многочисленные автомобильные и железнодорожные линии, ведущие к Донецку и Константиновке на востоке и Днепру и Запорожью на западе.

Под неустанными российскими атаками с применением беспилотников и артиллерии по ключевому шоссе и железнодорожным линиям, Киев скорректировал логистику и перенаправил её на альтернативные маршруты снабжения, перенеся функции узла из Покровска, который к настоящему времени почти полностью разрушен.

Архив: Женщина идет перед гостиницей в Покровске AP Photo

Этот украинский город имеет символическое значение для Кремля. Один из опорных пунктов Украины на восточном фронте, Покровск рассматривается как глубокий тыл Украины.

Днепр - один из крупнейших городов с населением около миллиона человек - находится примерно в 2,5 часах езды на автомобиле от Покровска. Для Киева потеря Покровска может означать приближение войны к центральной Украине и её более защищенному тылу.

Для Москвы Покровск может стать крупнейшим городом, захваченным после Бахмута в мае 2023 года.

Захват Покровска отвечает максималистским требованиям Кремля - приблизиться к захвату всей Донецкой области Украины. Неустанное наступление Москвы на Покровск и усиление штурмов в последние несколько недель демонстрируют нежелание Кремля пойти на прекращение огня в войне против Украины и положить конец полномасштабному вторжению, считают эксперты.

