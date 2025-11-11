Украинские войска удерживают позиции в Покровске, несмотря на интенсивное российское наступление

ВСУ удерживают позиции в Покровске, в северной части этого восточного украинского города идут ожесточённые бои, сообщает Киев.

Украинские власти опровергли сообщения о том, что российским войскам удалось окружить захваченный город в восточной части Донецкой области.

Представитель Генерального штаба Украины майор Андрей Ковалёв заявил украинским СМИ, что доступ к Покровску остаётся открытым и что происходит рокировка войск, включая раненых.

В заявлении украинских военных в понедельник говорится, что "подразделения уверенно удерживают позиции и уничтожают оккупантов на подступах к городу. Логистика в городе сложная, но она осуществляется".

Министерство обороны России сообщило в Telegram, что войска РФ продвигаются к городу, отмечая успехи в двух его районах.

На видео, распространяемом в российских Telegram-каналах с вечера понедельника, видно, как российские штурмовые отряды на мотоциклах и других лёгких транспортных средствах направляются в Покровск под прикрытием тумана.

Euronews не удалось провести независимую проверку и определить геолокацию видео. По данным украинского разведывательного проекта DeepState, ВСУ находятся менее чем в 10 километрах от точки доступа, чтобы обеспечить логистику в Покровске.

По оценке американского аналитического центра Institute for the Study of War (ISW), ситуация в этом районе остается "сложной", поскольку украинские войска сражаются за то, чтобы удержать “оборону котла, а российские войска продолжают продвигаться в этом районе”.

"Украинские силы одновременно контратакуют в Покровске и на его западных окраинах, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских войск на южном фланге котла", - заявили в ISW.

Аналитический центр также сообщил, что российские силы по всей видимости сохраняют огневой контроль над украинскими наземными линиями коммуникаций (НЛК) в котле, что осложняет украинскую логистику. "Похоже, что российские силы одновременно работают над полным окружением котла и сокращением его площади. Перспективы и сроки этих усилий остаются неясными", пишут его специалисты.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия стянула около 150 000 военнослужащих для захвата Покровска, прозванного "воротами в Донецк".

По его словам, в наступлении участвуют механизированные группы и бригады морской пехоты. "Продолжаются бои и сражения. Противник постоянно совершает стремительные маневры", - пояснил Сырский.

27 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе наступления на Покровск российские войска превосходят украинские по численности в масштабе восемь к одному.

Что осталось от Покровска?

Россия пытается занять Покровск уже более года на фоне усилий Кремля по захвату всей Донецкой области с момента первого вторжения в 2014 году.

Этот восточноукраинский город с населением до 60 000 человек с начала полномасштабного вторжения России в начале 2022-го оставался ключевой целью.

Основные бои за Покровск начались в середине 2024 года, после того как украинские войска в феврале того же года отступили из Авдеевки.

Оттуда они отршли к Покровску - бывшей базе материально-технического снабжения и транспортному узлу вооруженных сил Украины, где пересекаются многочисленные автомобильные и железнодорожные линии, ведущие к Донецку и Константиновке на востоке и Днепру и Запорожью на западе.

Под неустанными российскими атаками с применением беспилотников и артиллерии по ключевому шоссе и железнодорожным линиям, Киев скорректировал логистику и перенаправил её на альтернативные маршруты снабжения, перенеся функции узла из Покровска, который к настоящему времени почти полностью разрушен.

Этот украинский город имеет символическое значение для Кремля. Один из опорных пунктов Украины на восточном фронте, Покровск рассматривается как глубокий тыл Украины.

Днепр - один из крупнейших городов с населением около миллиона человек - находится примерно в 2,5 часах езды на автомобиле от Покровска. Для Киева потеря Покровска может означать приближение войны к центральной Украине и её более защищенному тылу.

Для Москвы Покровск может стать крупнейшим городом, захваченным после Бахмута в мае 2023 года.

Захват Покровска отвечает максималистским требованиям Кремля - приблизиться к захвату всей Донецкой области Украины. Неустанное наступление Москвы на Покровск и усиление штурмов в последние несколько недель демонстрируют нежелание Кремля пойти на прекращение огня в войне против Украины и положить конец полномасштабному вторжению, считают эксперты.