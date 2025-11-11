Фон дер Ляйен намерена создать собственную секретную службу

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена создать собственную разведывательную службу, которая будет собирать информацию от национальных спецслужб стран-членов. Об этом сообщила газета Financial Times.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Официально цель заключается в "более эффективном оперативном использовании" существующих данных. Однако за кулисами европейские дипломаты видят в этом, прежде всего, дальнейшее стремление расширить полномочия Еврокомиссии и ее главы.

Они отмечают, что, хотя разведывательная ячейка будет тесно сотрудничать с Европейской службой внешних связей, это может означать уменьшение влияния главного дипломата ЕС Каи Каллас, в то время как фон дер Ляйен его таким образом усилит.

Глава Еврокомиссии хочет расширить свое влияние

Этот шаг происходит в непростое для Европейского союза время. Война в Украине и угрозы Дональда Трампа ограничить американские гарантии безопасности и обмен секретной разведывательной информацией с Европой привели к переосмыслению ситуации в Брюсселе. "Европа хочет стать более независимой - в том числе и в области разведки", - пояснил чиновник ЕС, знакомый с планами фон дер Ляйен.

Как заявила во вторник официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, новое подразделение будет "дополнять услуги Европейской службы внешних действий и играть ключевую роль в подготовке так называемой Коллегии безопасности".

Коллегия - это встреча 26 комиссаров и главы Европейской комиссии. Впервые она собралась в марте этого года, когда ЕК расширила зону своей ответственности в области безопасности.

Критика со стороны дипломатов Евросоюза

Высокопоставленные дипломаты ЕС уже критикуют возникающие двойные структуры и борьбу за власть в европейском квартале в Брюсселе. Они опасаются за свое влияние - а в некоторых случаях и за свою карьеру - если планы фон дер Ляйен возобладают. Хотя план еще не был официально представлен 27 странам-членам ЕС, он предусматривает направление сотрудников национальных спецслужб в новый орган.

Два человека, знакомых с процессом, сообщили Financial Times, что, по их мнению, столицы ЕС скептически отнесутся к планам Еврокомиссии наделить Брюссель новыми разведывательными полномочиями и, скорее всего, окажут сопротивление. В то же время они отметили, что уже давно существуют сомнения в эффективности существующих структур европейской безопасности - особенно в отношении реакции Европы на так называемую гибридную войну России на сегодняшний день.

Хотя проект все еще находится на стадии концепции, его цель кажется ясной: фон дер Ляйен хочет коренным образом реорганизовать европейский аппарат безопасности. После создания отдельной "Академии безопасности" для комиссаров и военных всего ЕС следующим шагом может стать создание независимой разведывательной службы.