Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Фон дер Ляйен намерена создать собственную секретную службу

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Авторское право  AP Photo/Darko Vojinovic
Авторское право AP Photo/Darko Vojinovic
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует создать собственную спецслужбу ЕС. Это вызывает определенные опасения, в частности, в дипломатическом ведомстве Каи Каллас

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена создать собственную разведывательную службу, которая будет собирать информацию от национальных спецслужб стран-членов. Об этом сообщила газета Financial Times.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Официально цель заключается в "более эффективном оперативном использовании" существующих данных. Однако за кулисами европейские дипломаты видят в этом, прежде всего, дальнейшее стремление расширить полномочия Еврокомиссии и ее главы.

Они отмечают, что, хотя разведывательная ячейка будет тесно сотрудничать с Европейской службой внешних связей, это может означать уменьшение влияния главного дипломата ЕС Каи Каллас, в то время как фон дер Ляйен его таким образом усилит.

Глава Еврокомиссии хочет расширить свое влияние

Этот шаг происходит в непростое для Европейского союза время. Война в Украине и угрозы Дональда Трампа ограничить американские гарантии безопасности и обмен секретной разведывательной информацией с Европой привели к переосмыслению ситуации в Брюсселе. "Европа хочет стать более независимой - в том числе и в области разведки", - пояснил чиновник ЕС, знакомый с планами фон дер Ляйен.

Как заявила во вторник официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, новое подразделение будет "дополнять услуги Европейской службы внешних действий и играть ключевую роль в подготовке так называемой Коллегии безопасности".

Коллегия - это встреча 26 комиссаров и главы Европейской комиссии. Впервые она собралась в марте этого года, когда ЕК расширила зону своей ответственности в области безопасности.

Критика со стороны дипломатов Евросоюза

Высокопоставленные дипломаты ЕС уже критикуют возникающие двойные структуры и борьбу за власть в европейском квартале в Брюсселе. Они опасаются за свое влияние - а в некоторых случаях и за свою карьеру - если планы фон дер Ляйен возобладают. Хотя план еще не был официально представлен 27 странам-членам ЕС, он предусматривает направление сотрудников национальных спецслужб в новый орган.

Два человека, знакомых с процессом, сообщили Financial Times, что, по их мнению, столицы ЕС скептически отнесутся к планам Еврокомиссии наделить Брюссель новыми разведывательными полномочиями и, скорее всего, окажут сопротивление. В то же время они отметили, что уже давно существуют сомнения в эффективности существующих структур европейской безопасности - особенно в отношении реакции Европы на так называемую гибридную войну России на сегодняшний день.

Хотя проект все еще находится на стадии концепции, его цель кажется ясной: фон дер Ляйен хочет коренным образом реорганизовать европейский аппарат безопасности. После создания отдельной "Академии безопасности" для комиссаров и военных всего ЕС следующим шагом может стать создание независимой разведывательной службы.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Политический кризис в столичном регионе Бельгии достиг рекордных 600 дней

Каллас отрицает раскол между НАТО и ЕС, отвергает призывы к созданию европейской армии

Главы МИД Евросоюза одобрили новые санкции против Ирана