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Избиратели в Азербайджане голосуют на парламентских выборах

Голосование началось
Голосование началось Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Предварительные результаты выборов станут известны уже в ночь на понедельник. Что касается протоколов из округов, то они, как предполагается, поступят в двухдневный срок. Окончательные результаты будут подведены в течение 20 дней, до 22 сентября.

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С началом осени в Азербайджане проходит день выборов. Избиратели выбирают депутатов Милли Меджлиса, национального законодательного органа Азербайджана. Граждане стоят в очереди, а атмосфера наполнена ожиданием, поскольку все надеются на лучшее для Азербайджана.

Гюнель Гасанова: "Я голосую за улучшение нашей системы образования в надежде, что через пять лет будет больше возможностей для трудоустройства и ниже безработица. Я голосую за лучшее будущее и позитивный прогресс в нашей стране".

Тургут Сеидов: "Как гражданин я считаю своим долгом активно участвовать в выборах. Именно поэтому я сегодня здесь, чтобы проголосовать за стабильную и процветающую жизнь".

Севиль Алиева: "За что я голосую? Я голосую за лучшее. Я хочу, чтобы в Азербайджане происходило все самое лучшее. Я надеюсь на лучшие дни, лучшую жизнь и светлое будущее".

Рамазан Исмаилов: "Я пришел голосовать за партию, которая будет заботиться о нас, гражданах Азербайджана".

Рамиль Гусейнов: "Я голосовал за развитие Азербайджана. Я хочу, чтобы наше молодое поколение росло и было трудоустроено в лучших условиях".

Народ Азербайджана голосует в 2024 году уже во второй раз. После президентских выборов, состоявшихся семь месяцев назад, им предстоит избрать свой парламент. Выборы проходят на фоне региональных проблем и сохраняющейся геополитической напряженности. Международные наблюдатели внимательно следят за избирательным процессом, чтобы обеспечить соблюдение демократических стандартов.

Дитмир Бушати, глава миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Азербайджане:

«Миссия по наблюдению за парламентскими выборами в Азербайджане прибыла в страну 30 июля по приглашению правительства Азербайджана. С нами работает группа из 200 международных наблюдателей, которые, по сути, наблюдают за различными аспектами избирательного процесса».

В выборах принимают участие 25 политических партий. Избирательные участки будут открыты до 19:00. В общей сложности 990 кандидатов борются за 125 депутатских мандатов на парламентских выборах. Победитель будет управлять страной в течение следующих пяти лет.

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