На борту турецкого военно-транспортного самолета, разбившегося в Грузии, летели 20 человек

На борту турецкого военно-транспортного самолета, который во вторник разбился в Грузии у границы с Азербайджаном, находились 20 человек, включая членов экипажа. Эту информацию подтвердили в министерстве обороны Турции, сообщив о начале поисково-спасательной операции.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Самолет C-130 вылетел из Азербайджана и возвращался в Турцию, когда потерпел крушение, сообщило турецкое министерство обороны. На видеозаписях, показанных в выпусках новостей, видно, как самолет падает по спирали и оставляет за собой шлейф белого дыма.

По данным грузинской службы аэронавигации, самолет исчез с экранов радаров через считанные минуты после вхождения в воздушное пространство Грузии, не подав сигнала бедствия.

МВД Грузии заявило, что по факту крушения начато расследование, оно идет в координации с турецкими властями и экспертами. МВД Грузии обещает в скором времени сообщить о деталях происшествия, его причины пока неизвестны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "глубоко опечален" крушением и выразил соболезнования семьям погибших. Соболезнования поступили и от президента Азербайджана Ильхама Алиева.

C-130E Hercules, четырехмоторный турбовинтовой тактический самолет, широко используется вооруженными силами Турции для перевозки личного состава и проведения логистических операций.