На борту турецкого военно-транспортного самолета, разбившегося в Грузии, летели 20 человек

Архивное фото: Военно-транспортный самолет C130 ВВС США на земле после успешной аварийной посадки в аэропорту в Будапеште, 13 марта 2003 г.
Архивное фото: Военно-транспортный самолет C130 ВВС США на земле после успешной аварийной посадки в аэропорту в Будапеште, 13 марта 2003 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

На борту турецкого военно-транспортного самолета, разбившегося в Грузии, находились 20 человек, включая членов экипажа - МО Турции

На борту турецкого военно-транспортного самолета, который во вторник разбился в Грузии у границы с Азербайджаном, находились 20 человек, включая членов экипажа. Эту информацию подтвердили в министерстве обороны Турции, сообщив о начале поисково-спасательной операции.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Самолет C-130 вылетел из Азербайджана и возвращался в Турцию, когда потерпел крушение, сообщило турецкое министерство обороны. На видеозаписях, показанных в выпусках новостей, видно, как самолет падает по спирали и оставляет за собой шлейф белого дыма.

По данным грузинской службы аэронавигации, самолет исчез с экранов радаров через считанные минуты после вхождения в воздушное пространство Грузии, не подав сигнала бедствия.

МВД Грузии заявило, что по факту крушения начато расследование, оно идет в координации с турецкими властями и экспертами. МВД Грузии обещает в скором времени сообщить о деталях происшествия, его причины пока неизвестны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "глубоко опечален" крушением и выразил соболезнования семьям погибших. Соболезнования поступили и от президента Азербайджана Ильхама Алиева.

C-130E Hercules, четырехмоторный турбовинтовой тактический самолет, широко используется вооруженными силами Турции для перевозки личного состава и проведения логистических операций.

Поделиться Комментарии

