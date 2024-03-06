С 2015 года цены на жилье в Венгрии выросли более чем на 166 %, но есть страна, где рост еще более впечатляющий.

РЕКЛАМА

Стоимость квартиры в Стамбуле теперь вплотную приблизилась к ценам в таких печально известных дорогих городах, как Париж и Лондон, поскольку, согласно данным, цены на турецкое жилье в 12 раз выше, чем девять лет назад.

Среди стран-членов ОЭСР наименьшие изменения наблюдаются в северных европейских странах, таких как Швеция и Финляндия, где цены на жилье выросли более чем на 4 % с 2015 года.

На другом конце шкалы находится трансконтинентальная Турция, за которой следует Венгрия, где цены выросли на 166 % по сравнению с 2015 годом.

В большинстве стран ОЭСР цены на жилье в период с 2015 по 2023 годы выросли на двузначную величину. Тем не менее, турецкие цены особенно выделяются на фоне других стран: цены на аренду жилья здесь настолько высоки, что даже глава центрального банка страны не может позволить себе снимать жилье.

Однако если с 2015 года цены на жилье в Турции росли постепенно, то только в 2021 году они начали расти со скоростью света.

Своего пика они достигли в 2022 году, когда за год цены на жилье подскочили на 168%, а в 2023 году рост составил 76%.

Тем временем в Европе и США цены на жилье упали в конце 2022 года, поскольку центральные банки этих стран начали повышать процентные ставки, чтобы справиться с высокой инфляцией, что привело к росту ипотечных ставок.

С другой стороны, центральный банк Турции снизил базовую ставку в августе 2022 года, несмотря на то что в ноябре того же года инфляция в стране составляла почти 85%.

Эксперты объясняют стремительный рост номинальных цен на недвижимость в Турции целым рядом причин.

"Основные причины, по моему мнению, - это колебания курсов валют, девальвация турецкой лиры, повышение уровня инфляции и, как следствие, рост стоимости строительства, а также растущий спрос после пандемии", - говорит Гёркем Япан, руководитель сектора недвижимости и строительства на турецком рынке в KPMG.

Инфляция в Турции в 2022 году была чрезвычайно высокой - более 50% в течение почти всего года, а в октябре превысила 80%. При этом реальные цены на жилье (с поправкой на инфляцию) к третьему кварталу 2023 года также выросли на 96,7% по сравнению с 2015 годом, согласно данным ОЭСР.

"В прошлом году мы пережили землетрясения, затронувшие 11 городов Турции, что также привело к росту цен, поскольку люди хотят жить в более безопасных местах, например, в сейсмостойких зданиях", - говорит Япан.

Вы думаете, что у вас высокий процент по ипотеке? Подумайте еще раз...

В то время как покупатели за наличные наводнили рынок, у людей с ипотечными кредитами в Турции подскочили ежемесячные ставки: экстремальный уровень инфляции в Турции, который недавно достиг почти 70%, заставил центральный банк агрессивно ужесточить денежно-кредитную политику и повысить базовую ставку с 8,5% в июне 2023 года до 45% в январе 2024 года.

В результате ипотечные кредиты в Турции теперь выдаются под 40% годовых. Кроме того, максимальный размер ипотечного кредита составляет не более одной пятой стоимости жилья.

В течение 2023 года менее 15% проданных домов имели покупателей с ипотекой. Остальные были проданы покупателям за наличные.

Скупают ли русские турецкий рынок недвижимости?

Начиная с 2022 года, наиболее значительная часть домов, проданных иностранцам, пришлась на россиян, за которыми следуют иранцы.

"После начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года наблюдался значительный приток мигрантов из обеих стран в Анталью, Стамбул и Мерсин", - говорит Япан, добавляя, что эти три места стали наиболее популярными среди российских инвесторов, и их присутствие подтолкнуло цены вверх.

Только в Анталье цены подскочили на 230% за один год ко второй половине 2022 года.

РЕКЛАМА

"Из-за удвоения иностранного населения в Анталье в течение двух лет после миграции из России и Украины цены на недвижимость и аренду взлетели до небес", - говорит Япан.

Между тем, девальвация турецкой лиры ограничила возможности турецких покупателей. В то же время большое количество граждан России и Украины заплатили огромные суммы наличными, что вызвало спрос на недвижимость, который еще больше спровоцировал рост цен.

Однако спрос со стороны российских покупателей не объяснил значительного изменения цен в целом по стране, хотя их значительный интерес к определенным объектам и привел к повышению цен.

"Однако в 2023 году из 1,2 миллиона домов, проданных в Турции, 35 000 домов (3%) были проданы иностранцам, и примерно 30% этих домов были проданы россиянам", - говорит Япан, добавляя, что российские инвесторы недавно начали менять Турцию на другие направления, такие как Кипр.

Инвестиции в турецкий рынок недвижимости - не слишком ли поздно?

Турецкий рынок затормозил из-за высоких цен на жилье и аренду, высоких процентных ставок и снижения доходов населения в реальном выражении из-за высокой инфляции.

РЕКЛАМА

Цены на жилье все еще растут, но они отстают от темпов инфляции. Поэтому в реальности они в последнее время дешевеют.

Высокая стоимость строительства может привести к ограничению предложения. Однако если спрос на жилье возрастет, а процентные ставки снизятся, чтобы стимулировать рост, это может помочь преодолеть нынешнюю стагнацию.

Но в настоящее время люди не могут позволить себе купить дом, что приводит к упрямому росту цен на аренду - и это фактически оставляет возможность для инвестиций для покупателей за наличные.

"Существует соотношение, например, в Стамбуле или в Турции, - объясняет Япан, - в большинстве случаев цена продажи дома в 300 раз превышает арендную плату. Это средний показатель. Но сейчас арендная плата очень высока".

"Рост арендной платы превышает рост цен на жилье, - сказал он, - так что теперь этот средний показатель падает до 250-300".

РЕКЛАМА

Теоретически это означает, что менее чем через 300 месяцев инвесторы смогут окупить стоимость дома.

Оговорка: Эта информация не является финансовым советом, всегда проводите собственное исследование, чтобы убедиться, что она подходит для ваших конкретных обстоятельств. Также помните, что мы являемся журналистским сайтом и стремимся предоставлять лучшие руководства, советы и рекомендации от экспертов. Если вы полагаетесь на информацию, представленную на этой странице, то делаете это исключительно на свой страх и риск.