By AP

Эти средства позволят Палестинской автономии выплачивать зарплату учителям, медицинским работникам и другим сотрудникам государственного сектора.

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Норвегия заявила, что переведет Палестинской автономии налоговые средства, которые были заморожены в течение нескольких месяцев из-за спора с Израилем.

Согласно временным мирным соглашениям, заключенным в начале 1990-х годов, Израиль собирает налоги и таможенные пошлины от имени Палестины, которая управляет частью оккупированного Западного берега, а также помогает оплачивать общественные услуги в Газе.

После того как нападение ХАМАС 7 октября спровоцировало войну в Газе, Израиль сократил перечисления на сумму, которая была потрачена на территории. Палестинская автономия отказалась принять частичные переводы, несмотря на то, что большая часть ее бюджета формируется за счет налогов.

Норвегия заявила, что переведет средства, предназначенные для Западного берега, а средства, предназначенные для Газы, оставит у себя.

"Временная схема сыграет решающую роль в предотвращении финансового краха Палестинской автономии", - говорится в заявлении Норвегии в воскресенье. Перевод средств позволит Палестинской автономии выплачивать зарплату учителям, медицинским работникам и другим государственным служащим.

"Обеспечение того, чтобы Палестинская администрация не развалилась и могла предоставлять основные услуги населению, жизненно важно для сохранения самого существования администрации, содействия политическому процессу и реализации будущего решения о двух государствах", - сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Израиль и Палестина не дали немедленных комментариев.

В прошлом Израиль сокращал налоговые переводы в знак протеста против выплат семьям палестинцев, заключенных в израильские тюрьмы и погибших в ходе конфликта, включая боевиков, убивавших израильских граждан.

Израиль утверждает, что такие выплаты вознаграждают и стимулируют насилие, в то время как палестинцы рассматривают их как источник социальной помощи людям, пострадавшим в результате конфликта.

Соединенные Штаты, главный союзник Израиля, настаивают на послевоенном урегулировании, в рамках которого возрожденная Палестинская администрация будет управлять Западным берегом и сектором Газа в преддверии возможного создания государства. Нетаньяху отверг эту идею, заявив, что Израиль должен сохранять бессрочный контроль над безопасностью обеих территорий.

Последние серьезные израильско-палестинские мирные переговоры сорвались в 2009 году, и правительство Нетаньяху выступает против создания палестинского государства.