Израиль не отказывается от наземной операции в Рафахе

By Euronews

Израиль заявляет, что начнет наземную операцию в Рафахе, если к Рамадану заложники не вернутся домой. В Египте впервые выступили с критикой ХАМАС.

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В ходе операции в больнице Насера в секторе Газа израильские военные обнаружили автомобиль, украденный из одного из кибуцев, подвергшихся нападению 7 октября. Об этом заявили представители ЦАХАЛ.

Также сообщается, что в больнице найдены нераспечатанные коробки с лекарствами. Они предназначались заложникам, но, по словам военных, жизненно важные препараты ХАМАС так и не передал похищенным.

Во время рейда бойцы ЦАХАЛ арестовали десятки боевиков. Некоторые выдавали себя за медицинский персонал.

ВОЗ заявляет, что больница Насера в Газе не функционирует после израильского рейда. По данным организации, в учреждении все еще находятся 200 пациентов. Двадцать из них необходимо срочно перевести в другое место.

Израиль игнорирует призывы международного сообщества прекратить наступление в секторе Газа. Член кабинета министров Бени Ганц заявил, что ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Рафахе, если к Рамадану заложники не вернутся домой. В этом году священный для мусульман месяц начинается 10 марта.

Тем временем сообщается, что Египет строит бетонное заграждение на границе с Рафахом, предположительно, чтобы сдержать поток палестинских беженцев. Накануне глава МИД Египта Самех Шукри впервые выступил с критикой ХАМАС, обвинив его в создании раскола в Палестине.

Шукри напомнил, что ХАМАС не признает Израиль, не идет на переговоры и не отказывается от насилия, а также о том, что группировка силой захватила власть в Секторе Газа.