Инфляция в ЕС в следующем году может составить всего 2,2%. А пока избиратели выражают обеспокоенность ростом цен

РЕКЛАМА

По прогнозам Еврокомиссии, инфляция в этом году снизится более чем в два раза, несмотря на рост цен на основные товары, такие как сырая нефть.

Прогнозы, опубликованные сегодня (15 мая), свидетельствуют о росте оптимизма в отношении состояния хозяйства ЕС.

"Мы повернули за угол после очень сложного 2023 года, - говорится в заявлении еврокомиссара по экономике. Паоло Джентилони прогнозирует рост экономики всего блока в этом году до 1 %, но добавляет. - Поскольку по соседству с нами продолжают бушевать две войны, риски спада возросли".

Борьба с ростом цен считается вопросом номер один в преддверии европейских выборов, которые состоятся в июне. Согласно эксклюзивному опросу, опубликованному Euronews в марте, более двух третей европейцев считают, что эта проблема должна быть приоритетной.

По прогнозам Еврокомиссии, инфляция в ЕС в этом году снизится до 2,7 %. Она достигла максимума в районе 10% после пандемии и начала войны России в Украине, повлиявших на экономику.

Решение этих проблем заставило Европейский центральный банк, который должен поддерживать инфляцию в еврозоне на уровне 2 %, повысить процентные ставки на рекордную величину. В апреле его управляющий совет заявил, что политика ЕЦБ будет оставаться ограничительной "пока это необходимо".

Цены на энергоносители всё ещё растут, но более спокойные рынки продуктов питания и других товаров ослабляют инфляционное давление, заявила Еврокомиссия. Брюссель добавил, что в прошлом году экономика ЕС создала два миллиона рабочих мест.