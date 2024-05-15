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Еврокомиссия прогнозирует снижение инфляции, несмотря на рост цен на нефть

Рост цен на топливо во Франкфурте, Германия
Рост цен на топливо во Франкфурте, Германия Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Jack Schickler
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Инфляция в ЕС в следующем году может составить всего 2,2%. А пока избиратели выражают обеспокоенность ростом цен

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По прогнозам Еврокомиссии, инфляция в этом году снизится более чем в два раза, несмотря на рост цен на основные товары, такие как сырая нефть.

Прогнозы, опубликованные сегодня (15 мая), свидетельствуют о росте оптимизма в отношении состояния хозяйства ЕС.

"Мы повернули за угол после очень сложного 2023 года, - говорится в заявлении еврокомиссара по экономике. Паоло Джентилони прогнозирует рост экономики всего блока в этом году до 1 %, но добавляет. - Поскольку по соседству с нами продолжают бушевать две войны, риски спада возросли".

Борьба с ростом цен считается вопросом номер один в преддверии европейских выборов, которые состоятся в июне. Согласно эксклюзивному опросу, опубликованному Euronews в марте, более двух третей европейцев считают, что эта проблема должна быть приоритетной.

По прогнозам Еврокомиссии, инфляция в ЕС в этом году снизится до 2,7 %. Она достигла максимума в районе 10% после пандемии и начала войны России в Украине, повлиявших на экономику.

Решение этих проблем заставило Европейский центральный банк, который должен поддерживать инфляцию в еврозоне на уровне 2 %, повысить процентные ставки на рекордную величину. В апреле его управляющий совет заявил, что политика ЕЦБ будет оставаться ограничительной "пока это необходимо".

Цены на энергоносители всё ещё растут, но более спокойные рынки продуктов питания и других товаров ослабляют инфляционное давление, заявила Еврокомиссия. Брюссель добавил, что в прошлом году экономика ЕС создала два миллиона рабочих мест.

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