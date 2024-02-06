Где в Европе платят больше всего налогов?

Высокие налоги – гарантия высокого качества жизни сегодня и безбедного будущего? Размывают ли консенсус инфляция и войны в мире? Обзор налоговых систем и общественного мнения в странах Европы.

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По данным Tax Foundation, в 2022 году одинокие европейцы со средними доходами отдавали государству около трети заработанного. Разумеется, налоговое бремя значительно варьируется в зависимости от страны, причём жители Западной Европы и наиболее развитых стран платят больше всех.

Дания (55,9%), Австрия (55%), Португалия (53%), Швеция (52,3%) и Бельгия (50%) – страны с самыми высокими ставками подоходного налога.

А в самом конце списка – Румыния (10%), Болгария (10%), Босния и Герцеговина (10%), Косово (10%) и Северная Македония (10%).

Почему граждане Дании приветствуют повышение налогов

Однако, как ни странно, не все граждане недовольны повышением ставок, в том числе и в Дании, где налоги могут достигать головокружительных 55,9%.

При этом многие граждане рассматривают обязательные сборы как инвестиции в коллективное будущее страны и поддержание определённого – высокого – качества жизни. Стоит отметить, что Дания четвертый год подряд занимает второе место в рейтинге самых счастливых стран мира, согласно докладу World Happiness Report 2023.

Это позволяет представителям всей слоёв общества, независимо от пола и социально-экономического положения, пользоваться одними и теми же возможностями, что значительно снижает экономическое и социальное бремя. Образование, особенно высшее, в Дании по большей части бесплатное, а студенты также получают правительственные стипендии.

Поддержка населения продолжается и на рабочем месте: родители имеют право на 52 недели отпуска по уходу за ребенком, из которых 32 недели оплачиваются государством. Датская модель рынка труда, опирающаяся на принцип****flexicurity, подразумевающий гибкость для работодателей и наличие подушки безопасности для работников, делает акцент на активном участии в трудовой деятельности. Но если датчанин оказался без работы, он знает, что государство его не оставит.

Поэтому многие вполне довольны тем, что платят свою долю налогов, особенно если государственные услуги на самом деле высокого качества.

Однако совсем без критики не обходится: некоторые говорят, что Дания вынуждена платить деньги и студентам из других стран Европейского союза, хотя они редко остаются в стране надолго, а значит не вносят своей лепты в коллективное будущее.

Щедрая система социального обеспечения компенсирует высокие налоги?

В Австрии, ещё одной стране с высокими налогами (55%), очень ценят социальную систему, которая включает в себя медицину, пенсии и страхование от несчастных случаев на производстве. Помимо этого, она также охватывает материнство и безработицу.

В таких странах, как Бельгия, на одиноких бездетных людей ложится основная тяжесть налогов, в то время как семейные пары с детьми платят меньше.

Хотя королевство может похвастаться высоким качеством медицинского обслуживания, доступ к медпомощи может быть долгим и сложным процессом, включающим регистрацию в различных фондах страхования.

У бельгийских налогоплательщиков отбирают почти 65% зарплаты

Если вы живёте в Бельгии и получаете 45 000 евро в год, то будете облагаться налогом в размере 45% с суммы 24 480 евро и 50% с суммы 42 370 евро. Кроме того, работник должен будет заплатить 13,07% на взносы в фонд социального страхования.

Учитывая, что минимальная зарплата в Бельгии составляет 1 994,18 евро в месяц до вычета налогов, то, если в год вы получаете 45 000 евро, на руку вам каждый месяц будут выдавать сумму, значительно не дотягивающую до минимальной зарплаты.

В последние годы это вызывает всё большее недовольство бельгийцев, которым кажется, что они не получают того, за что платят налоги, по сравнению с жителями скандинавских стран.

Тем не менее, по данным ОЭСР, Бельгия постепенно предпринимает усилия по снижению фискального бремени: в период с 2009 по 2022 год налоговая ставка для среднестатистического одинокого работника сократилась примерно на 2,7%.

Шведское налоговое агентство – одно из самых надёжных в стране

Как и датчане, граждане Швеции не против платить более высокие налоги, в данном случае около 52,3%, за хорошо функционирующее общество и высококачественные государственные услуги. Шведское налоговое агентство (Skatteverket) является одним из самых надёжных и уважаемых ведомств в стране.

Это объясняется тем, что налоговое агентство буквально сопровождает граждан на всех этапах их жизни, таких как рождение, заключение брака, переезд, смерть и т. д., и обеспечивает высокое качество обслуживания. Кроме того, налоговая служба очень дружелюбна к посетителям и доступна.

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Юный болельщик держит флаг Швеции перед началом матча чемпионата мира по футболу среди женщин между сборными Японии и Швеции. Abbie Parr/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Снижение налоговых льгот в странах Восточной Европы

Для стран Восточной и Юго-Восточной Европы, таких как Румыния, Болгария, Босния и Герцеговина, которые всё ещё развивают свою инфраструктуру и экономику, снижение налогов – это способ привлечь и удержать иностранные инвестиции.

Эти государства часто предлагают более дешёвую рабочую силу и стоимость производства, налоговые льготы и множество неосвоенных рынков и возможностей. Кроме того, стоимость жизни в них значительно дешевле, чем в большинстве стран Западной Европы.

Кроме того, в Южной и Восточной Европе расположены одни из самых быстрорастущих экономик – Болгария, Северная Македония, Румыния и Кипр.

Однако в последние месяцы такие страны, как Румыния, пытаются повысить налоги для работников сектора программного обеспечения. Правительство также намерено отменить льготы на оплату медицинского страхования для работников строительного, пищевого и сельскохозяйственного секторов, чтобы увеличить налоговые поступления.

Компенсируют ли более высокие зарплаты налоговое бремя?

В некоторых случаях средняя заработная плата в странах с более высокими налогами, таких как Дания и Австрия, также выше, что в значительной степени смягчает финансовое давление. По данным Евростата, средняя зарплата в Дании в 2022 году составляла около 62 972,33 евро, а в Австрии – 68 690,65 евро.

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Это объясняется культурой вести переговоры о зарплате, а также повышенным вниманием к образованию и повышению квалификации в течение всей карьеры.

Может ли разгул инфляции усугубить налоговое бремя?

Инфляция – ещё один фактор, из-за которого налоговое бремя может оказаться непосильным. Это особенно актуально на фоне войны в Украине, в результате которой за последние несколько лет резко выросли цены на энергоносители и продукты питания. Другие конфликты, такие как война между Израиля с ХАМАС, также дестабилизировали ситуацию, а перебои с поставками через Красное море ещё больше подстегнули рост цен.

Хотя инфляция в еврозоне в январе упала до двухлетнего минимума в 2,8%, Европейский центральный банк (ЕЦБ) по-прежнему придерживается осторожного оптимизма и продолжает анализировать данные, прежде чем принимать какие-либо решения о снижении процентных ставок.

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