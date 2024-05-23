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Экономист и евродепутат добиваются налоговой справедливости

Шестнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата"
Шестнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата" Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Pilar Montero Lopez
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Одна из тем, обсуждаемых перед выборами в Европарламент - налоги. Побольше обложить ими богатых и ввести послабления для бедных предлагает большинство политиков и избирателей

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Меня зовут Хан де Худе. Я преподаю экономику в Амстердаме. Если бы я был членом Европейского парламента, то сделал бы две вещи. Отменил бы налоги на низкие доходы и ввёл дополнительные налоги на прибыль. Я также снизил бы арендную плату для людей со средним и низким доходом на 10%, чтобы хоть немного улучшить их положение.

Кандидат от австрийских социал-демократов Андреас Шидер считает несправедливым то, крупный бизнес по-прежнему пытается укрывать свои доходы в оффшорных зонах.

Моя самая большая забота – добиться большей налоговой справедливости в справедливой Европе. Это означает закрыть, наконец, налоговые лазейки и налоговые убежища. Нельзя, чтобы крупные цифровые корпорации платили меньше налогов, чем любой индивидуальный коммерческий предприниматель в нашей стране, на нашем континенте. Налоговая справедливость необходима.

Это шестнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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