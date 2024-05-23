Экономист и евродепутат добиваются налоговой справедливости

Одна из тем, обсуждаемых перед выборами в Европарламент - налоги. Побольше обложить ими богатых и ввести послабления для бедных предлагает большинство политиков и избирателей

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Меня зовут Хан де Худе. Я преподаю экономику в Амстердаме. Если бы я был членом Европейского парламента, то сделал бы две вещи. Отменил бы налоги на низкие доходы и ввёл дополнительные налоги на прибыль. Я также снизил бы арендную плату для людей со средним и низким доходом на 10%, чтобы хоть немного улучшить их положение.

Кандидат от австрийских социал-демократов Андреас Шидер считает несправедливым то, крупный бизнес по-прежнему пытается укрывать свои доходы в оффшорных зонах.

Моя самая большая забота – добиться большей налоговой справедливости в справедливой Европе. Это означает закрыть, наконец, налоговые лазейки и налоговые убежища. Нельзя, чтобы крупные цифровые корпорации платили меньше налогов, чем любой индивидуальный коммерческий предприниматель в нашей стране, на нашем континенте. Налоговая справедливость необходима.

Это шестнадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.