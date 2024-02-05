Запад против хуситов: удары по базам и дипломатические усилия

By Euronews

США пытаются вести переговоры с официальным Йеменом на фоне новых ударов по позициям повстанцев

РЕКЛАМА

По словам представителя Совета национальной безопасности, США планируют нанести новые удары по поддерживаемым Ираном радикальным группировкам на Ближнем Востоке. Джон Кирби выступил с таким предупреждением через несколько часов после серии воздушных атак США на десятки объектов в Ираке и Сирии, используемых вооруженными ополченцами, которые связаны с Ираном.

Удары были нанесены в ответ на удар беспилотника, в результате которого погибли трое американских военнослужащих в Иордании на прошлой неделе.

Джон Кирби, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США:

"Сегодня вечером это было не просто обычное послание (боевикам). Речь шла об ослаблении потенциала, о лишении вооруженных группировок их возможностей более решительным образом, чем мы делали это в прошлом. Сегодня вечером мы приступили к ответным мерам. Они не закончатся сегодня".

Тем временем в Багдаде прошли похороны членов поддерживаемых Ираном Сил народной мобилизации, погибших в результате одного из авиаударов США по их позициям в провинции Анбар.

За этим авианалетом последовала еще одна атака, проведенная коалицией союзников США против 36 целей хуситов в Йемене.

Повстанцы-хуситы уже не первый месяц атакуют суда в Красном море, утверждая, что они таким образом поддерживают палестинцев в Газе.

США заявляют, что не стремятся к эскалации войны Израиля с ХАМАС и ведут переговоры со многими странами региона, в том числе направляют официальных лиц в Йемен. Правда, по мнению аналитиков, Вашингтону приходится преодолевать дипломатический барьер.