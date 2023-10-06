Хорошие зарплаты и дорогое жилье: Люксембург переживает жилищный кризис

By Euronews

Высокие зарплаты привлекают множество людей в Люксембург. Но жить в герцогстве крайне сложно: цены на покупку жилья и арендная плата одни из самых высоких в Европе.

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Люксембург становится заложником собственного успеха. В Великом Герцогстве не хватает жилья, а арендная плата бьет по карману. Участники подобных протестов, как правило, неспособные оплатить съем квартиры или купить собственное жилье. Между тем Люксембург - одна из самых богатых стран мира. В прошлом году ВВП на душу населения превысил 125 тысяч евро.

Жан-Мишель Кампанелла, Ассоциация защиты арендаторов:"В этом нет ничего нового, это продолжается уже много лет, но с годами ситуация становится все хуже. На самом деле, это происходит потому, что Люксембург финансово привлекателен. Сюда приезжают работать много людей, здесь рабочей силы".

Паскаль Зауру, жительница Люксембурга:"Чтобы найти место для жизни, вам придется пересечь границу. Но вам не обязательно быть иностранцем. Молодые люди, которые всегда жили в Люксембурге, как только покидают родительский дом, вынуждены перебираться за границу".

Люксембург - очень маленькая и густонаселенная страна. Но не только этим можно объяснить сложившуюся ситуацию в сфере недвижимости.

Антуан Пакку, эксперт Observatoire de l'habitat:"Проблема заключается в том, что в течение 30 лет строительство жилья было ориентировано на инвесторов, и в меньшей степени на первых покупателей. Теперь, когда инвесторы отвернулись от рынка жилья из-за растущих процентных ставок, строительства больше нет. Ситуация катастрофическая".

Цены на жилье в Люксембурге колеблются от 10 000 до 15 000 евро и выше за квадратный метр. Несмотря на это, процветающая экономика и высокое качество жизни притягивают людей в Великое герцегство как магнит.