By Osama Rizvi, economist

Растущая тенденция дедолларизации, экономическая устойчивость Китая, беспрецедентные потоки нефти и газа и открытие новых рынков в результате активных геополитических вспышек по всему миру - вот лишь некоторые черты меняющегося мирового порядка.

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Одной из черт меняющегося мирового порядка являются новые альянсы, и Европа может извлечь из этих изменений пользу.

Но прежде всего необходимо понять, что именно представляет собой мировой порядок и как он меняется.

Что такое мировой порядок?

Это не то, о чем можно услышать в теориях заговора или фильмах. Это не грандиозная глобальная схема, контролируемая горсткой людей. Мировой порядок - это динамика власти, правила и нормы отношений между государствами, международными институтами и другими глобальными игроками. Он имеет различные характеристики, такие как экономические системы и правила, меры безопасности, дипломатия, культурные и идеологические установки, распределение власти и международные институты.

Что представляет собой меняющийся мировой порядок?

Изменение мирового порядка проявляется в различных формах. Например, одним из основных признаков таких изменений является смена власти. Возвышение Китая как экономической державы - прекрасный тому пример. Другими индикаторами могут служить глобальные кризисы, такие как пандемия COVID-19, которая изменила не только судьбу мировой экономики, но и повлияла на образ жизни людей и деятельность предприятий. Технологические достижения, такие как недавнее распространение и совершенствование искусственного интеллекта и машинного обучения (с появлением таких ботов, как ChatGpt, Google Bard и т. д.), - еще один показатель изменения мирового порядка. Это влияет на все - от видеороликов DeepFake, угрожающих нашей частной жизни, до результатов выборов.

Еще один очень сильный индикатор изменения мирового порядка - изменение торговых моделей. Так, по данным JP Morgan, в 2023 году пятая часть мировой торговли нефтью осуществлялась в недолларовых валютах: с использованием недолларовых платежей были урегулированы 12 контрактов, тогда как в 2022 году - 7, а в период с 2015 по 2021 год - лишь 2.

Европа и зыбучие пески

При таком количестве возникающих тенденций и меняющихся контуров очень важно, чтобы Европа уделила некоторое время реконфигурации своих отношений со следующими регионами и смогла сохранить свое место в мировом сообществе.

Европа и Азия

Учитывая стремительное развитие азиатского региона, его роль на мировой арене нельзя игнорировать. В Азии сосредоточена большая часть мировых внешнеторговых резервов, и она является безопасным убежищем для нескольких крупнейших экономик мира. На ее долю приходится 60% населения планеты, в 10 раз больше, чем в Европе. Поэтому ключевыми факторами в формировании отношений Европы и Азии являются торговое и инвестиционное сотрудничество, ведущее к экономической взаимозависимости и процветанию.

Европа и БРИКС

Учитывая подъем стран БРИКС в лице Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, Европе крайне важно укреплять отношения с этими партнерами, чтобы извлекать от каждого из них пользу в соответствующих областях. Например, сотрудничество с партнерами из стран Персидского залива может укрепить энергетический рынок; сотрудничество с южноафриканскими государствами может открыть путь к богатым минеральным ресурсам, а сотрудничество с Индией поможет сбалансировать влияние Китая в регионе.

Европа и Китай

При постоянной склонности к недоверию друг к другу Европа и Китай, похоже, сильно расходятся в вопросах сотрудничества и взаимодействия. Министр иностранных дел Китая Ван И в октябре прошлого года выразил обеспокоенность своей страны, заявив: "Китай надеется, что Евросоюз займет более прагматичную и рациональную позицию в сотрудничестве с Китаем".

Если Европе удастся занять "более прагматичную и рациональную позицию" в отношениях с Китаем, она сможет уравновесить влияние Китая в геополитике, технологической и экономической сферах. Несмотря на разные взгляды на международные и региональные проблемы, Брюссель и Пекин могут придерживаться общения и сотрудничества, не забывая при этом о своих фундаментальных проблемах и интересах.

Европа и Ближний Восток

Учитывая меняющиеся тенденции в ближневосточном регионе и растущее влияние Китая, Европа сталкивается с проблемой проникновения на рынки стран Персидского залива. Будучи важным торговым партнером Египта, Турции и Иордании, Европа должна работать над климатическим и технологическим партнерством, чтобы обеспечить энергоэффективность и производство чистой энергии. Продвижение связей через регион для обеспечения собственных энергетических потребностей должно стать главным направлением деятельности Европы, чтобы она могла выдержать удар меняющегося мирового порядка.