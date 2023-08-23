БРИКС идет своим путем: в блок просятся новые члены

На саммите стран БРИКС в ЮАР рассмотрят перспективы расширения объединения, которое опережает "Большую семерку" по покупательной способности.

В Йоханнесбурге - второй день работы ежегодного саммита стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Нынешний слет - в фокусе особого внимания; ожидается, что в БРИКС могут вступить новые страны, усилив блок, который позиционирует себя в качестве глобального экономического авторитета, конкурирующего с "Большой семеркой".

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На саммите лично присутствуют четверо из пяти лидеров объединения. Президент России Владимир Путин выбрал онлайн формат, так как находится в международном розыске. На фоне разногласий с Западом, санкций и определенной изоляции Россия как никогда заинтересована в развитии связей по линии БРИКС.

Выступая по видеосвязи, российский лидер заявил об "объективном и необратимом процессе дедолларизации хозяйственных связей". "Как результат, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается", - отметил он.

По оценкам экспертов, страны БРИКС опередили "Большую семерку" по покупательной способности. На их долю приходится четверть мировой экономики, пятая часть мирового экспорта и 40% населения планеты. Не исключено, что усиливающееся объединение будет добиваться реформ во Всемирном банке и Международном валютном фонде - с прицелом на более многополярный мир.