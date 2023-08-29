Как расширение БРИКС может встряхнуть мировую экономику

Шесть новых стран присоединятся к БРИКС, чтобы заявить о своем присутствии на мировой экономической арене. Однако это может иметь последствия для достижения целей устойчивого развития.
На 15-м саммите БРИКС, проходившем в ЮАР, было принято несколько неожиданное решение о расширении БРИКС - экономической группы, состоящей из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.
В январе 2024 года в блок войдут Аргентина, вторая по величине экономика Африки Египет, одна из самых быстрорастущих африканских экономик Эфиопия, а также нефтяные гиганты - Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
От пренебрежения к неизбежному торговому партнерству
БРИКС, не имевший четкой цели и испытывавший немало трудностей при взаимодействии внутри организации, начал набирать участников. Помимо уже одобренных заявок на членство, желание присоединиться к блоку выразили более 40 стран.
"Санкции против России и Китая, введенные за последние 18 месяцев, послужили катализатором, - считает генеральный директор консалтинговой компании Macro-Advisory Ltd. Кристофер Уифер. - Москва и Пекин пытаются снизить чрезмерную зависимость от западных экономик, в сущности, оба они на собственном опыте убедились в том, что происходит в случае применения к ним санкций".
Создание БРИКС в 2001 году не вызвало особой головной боли у Запада: "Группа существует уже много лет, но до сих пор не превратилась в нечто эффективное и скоординированное", - говорит Уифер.
С тех пор объединение не оказало существенного влияния на мировую торговлю, однако им была создана новая организация - Новый банк развития. Отсутствие видимой цели и координации, но ощутимые различия в политических интересах, производственных стандартах, не говоря уже о валютах, не позволили им стать тяжеловесами на мировой экономической арене.
Можно утверждать, что страны "Большой семерки" (семь крупнейших по объему ВВП стран с развитой экономикой: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и Великобритания) пренебрежительно относились к некоторым требованиям и интересам этой группы. Однако в последнее время геополитика стала оказывать все большее влияние на экономические связи.
Расширение дает БРИКС возможность заявить о себе в таких вопросах, как изменение климата и контроль над мировыми финансовыми системами.
Новые участники могут рассматривать его как способ диверсифицировать свои деловые возможности (и быть менее зависимыми от западных стран и их правил) с обещанием преференциальных условий торговли между членами и других стимулов для увеличения объемов торговли и трансграничных инвестиций.
На долю нынешних членов блока приходится около 42% населения Земли и более 27 трлн долларов накопленного валового внутреннего продукта. На расширенную группу будет приходиться 46,5% населения планеты, и, используя данные МВФ по ВВП на 2022 год, 30,8 трлн долларов мирового ВВП, размер которого составляет около 100 трлн долларов.
С другой стороны, ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности, или ППС (процентная доля мирового ВВП, основанная на общей корзине товаров, отражающей реальную покупательную способность), показывает совершенно иную расстановку сил.
В целом доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет более 36%, превышая даже долю "Большой семерки".
Что будет с Целями устойчивого развития?
Безусловно, новую группу трудно игнорировать, поскольку на ее членов приходится 45% мировой добычи нефти, они обладают значительными запасами железной руды, угля и бокситов, не говоря уже о ключевой роли, которую они играют в мировом сельском хозяйстве.
Поэтому развитые страны, в том числе государства G7, в значительной степени зависят от торговли с ними, а также от координации действий по таким вопросам, как изменение климата и экология. Поэтому "сильнейшие экономики больше не могут игнорировать потребности нового формирующегося блока", - говорит Уифер.
"Развивающиеся страны не считают экологию таким же приоритетом, как жители развитых стран, - поясняет Уифер.
Несмотря на то, что такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, продолжают называть устойчивый рост в качестве приоритета, им необходимо время для адаптации.
"Их приоритетом является экономическое и социальное развитие, чтобы создать более стабильную экономическую основу, подобную той, которой уже обладают G7 и ЕС, - говорит Уифер, - И аргумент такой: "дайте нам время", но времени нет".
"Я думаю, что очень важно найти точки соприкосновения в решении экологических проблем, потому что сейчас существует огромная пропасть, - добавляет Уифер. - Она огромна, потому что, когда я путешествую по Китаю и Ближнему Востоку, я вижу, что они просто не замечают этого. Они считают, что это проблема, которую преувеличивает Европа, и что G7 подавляет потенциал эволюции и роста развивающихся стран. В одной из публикаций даже говорилось, что это современная форма колониализма".
Насколько реальна единая валюта для БРИКС?
Один из постоянно возникающих вопросов БРИКС - работают ли они над системой использования общей валюты.
"Эта задача сравнима с разрубанием гордиева узла, - говорит Уифер. - Создание евро заняло десятилетия, и это был блок, состоящий из гораздо менее физически разнообразных и удаленных друг от друга стран".
Гораздо более вероятным представляется увеличение объемов двусторонней торговли и поиск способов расчетов в разных валютах. В настоящее время это возможно только с Россией и Китаем после того, как центральным банкам этих стран потребовались годы для создания соответствующей системы. Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что 80% торговых операций между Россией и Китаем осуществляется либо в российских рублях, либо в китайских юанях.
С другой стороны, это имеет свои риски. Например, Россия продает много нефти в Индию, но платежи в рупиях задерживаются в индийских банках из-за контроля за движением капитала и неконвертируемости рупии.
Реально, в ближайшие 10 лет у членов блока есть достаточно времени, чтобы попытаться урегулировать некоторые из этих двусторонних торговых вопросов.
К чему приведет дальнейшее расширение блока?
К и без того своеобразному набору стран вполне могут присоединиться новые члены, такие как Казахстан и Таиланд, которые уже подали заявки. "Критерий приема - это, прежде всего, желание страны вступить в блок", - говорит Уифер.
"Причина в том, что они просто стремятся к диверсификации и заинтересованы в странах значительных размеров. Например, Индонезия, безусловно, является целью", - полагает эксперт.
Также могут быть приглашены к участию уже существующие группы, такие как Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества.
Уифер считает, что геополитические события, такие как война в Украине и потенциальный конфликт с Тайванем, будут и далее доминировать на мировой экономической арене.
В ближайшие 12 месяцев мы больше узнаем о потенциале БРИКС и стоящих перед блоком вызовах.
В этом году президент России не смог посетить саммит после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Однако Владимир Путин объявил, что следующий саммит БРИКС планируется провести в Казани в октябре 2024 года.
Возможно, к этому времени мы даже узнаем название нового блока, что представляется непростой задачей для группы, аббревиатура которой до сих пор состояла из первых букв названий входящих в нее стран.
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