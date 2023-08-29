Как расширение БРИКС может встряхнуть мировую экономику

Шесть новых стран присоединятся к БРИКС, чтобы заявить о своем присутствии на мировой экономической арене. Однако это может иметь последствия для достижения целей устойчивого развития.

На 15-м саммите БРИКС, проходившем в ЮАР, было принято несколько неожиданное решение о расширении БРИКС - экономической группы, состоящей из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

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В январе 2024 года в блок войдут Аргентина, вторая по величине экономика Африки Египет, одна из самых быстрорастущих африканских экономик Эфиопия, а также нефтяные гиганты - Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

От пренебрежения к неизбежному торговому партнерству

БРИКС, не имевший четкой цели и испытывавший немало трудностей при взаимодействии внутри организации, начал набирать участников. Помимо уже одобренных заявок на членство, желание присоединиться к блоку выразили более 40 стран.

"Санкции против России и Китая, введенные за последние 18 месяцев, послужили катализатором, - считает генеральный директор консалтинговой компании Macro-Advisory Ltd. Кристофер Уифер. - Москва и Пекин пытаются снизить чрезмерную зависимость от западных экономик, в сущности, оба они на собственном опыте убедились в том, что происходит в случае применения к ним санкций".

Создание БРИКС в 2001 году не вызвало особой головной боли у Запада: "Группа существует уже много лет, но до сих пор не превратилась в нечто эффективное и скоординированное", - говорит Уифер.

С тех пор объединение не оказало существенного влияния на мировую торговлю, однако им была создана новая организация - Новый банк развития. Отсутствие видимой цели и координации, но ощутимые различия в политических интересах, производственных стандартах, не говоря уже о валютах, не позволили им стать тяжеловесами на мировой экономической арене.

Можно утверждать, что страны "Большой семерки" (семь крупнейших по объему ВВП стран с развитой экономикой: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и Великобритания) пренебрежительно относились к некоторым требованиям и интересам этой группы. Однако в последнее время геополитика стала оказывать все большее влияние на экономические связи.

БРИКС только набирает силу на международной арене Кристофре Уифер Глава консалтинговой компании Macro-Advisory Ltd.

Расширение дает БРИКС возможность заявить о себе в таких вопросах, как изменение климата и контроль над мировыми финансовыми системами.

Новые участники могут рассматривать его как способ диверсифицировать свои деловые возможности (и быть менее зависимыми от западных стран и их правил) с обещанием преференциальных условий торговли между членами и других стимулов для увеличения объемов торговли и трансграничных инвестиций.

На долю нынешних членов блока приходится около 42% населения Земли и более 27 трлн долларов накопленного валового внутреннего продукта. На расширенную группу будет приходиться 46,5% населения планеты, и, используя данные МВФ по ВВП на 2022 год, 30,8 трлн долларов мирового ВВП, размер которого составляет около 100 трлн долларов.

Совокупный ВВП стран БРИКС после расширения группы Euronews

С другой стороны, ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности, или ППС (процентная доля мирового ВВП, основанная на общей корзине товаров, отражающей реальную покупательную способность), показывает совершенно иную расстановку сил.

В целом доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет более 36%, превышая даже долю "Большой семерки".

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Совокупный ВВП стран "Большой семерки" Euronews

Что будет с Целями устойчивого развития?

Безусловно, новую группу трудно игнорировать, поскольку на ее членов приходится 45% мировой добычи нефти, они обладают значительными запасами железной руды, угля и бокситов, не говоря уже о ключевой роли, которую они играют в мировом сельском хозяйстве.

Поэтому развитые страны, в том числе государства G7, в значительной степени зависят от торговли с ними, а также от координации действий по таким вопросам, как изменение климата и экология. Поэтому "сильнейшие экономики больше не могут игнорировать потребности нового формирующегося блока", - говорит Уифер.

"Развивающиеся страны не считают экологию таким же приоритетом, как жители развитых стран, - поясняет Уифер.

Несмотря на то, что такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, продолжают называть устойчивый рост в качестве приоритета, им необходимо время для адаптации.

"Их приоритетом является экономическое и социальное развитие, чтобы создать более стабильную экономическую основу, подобную той, которой уже обладают G7 и ЕС, - говорит Уифер, - И аргумент такой: "дайте нам время", но времени нет".

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Экологические вопросы, вероятно, станут основной проблемой в отношениях G7 и БРИКС. Кристофер Уифер гендиректор консалтинговой компании Macro-Advisory Ltd.

"Я думаю, что очень важно найти точки соприкосновения в решении экологических проблем, потому что сейчас существует огромная пропасть, - добавляет Уифер. - Она огромна, потому что, когда я путешествую по Китаю и Ближнему Востоку, я вижу, что они просто не замечают этого. Они считают, что это проблема, которую преувеличивает Европа, и что G7 подавляет потенциал эволюции и роста развивающихся стран. В одной из публикаций даже говорилось, что это современная форма колониализма".

Насколько реальна единая валюта для БРИКС?

Один из постоянно возникающих вопросов БРИКС - работают ли они над системой использования общей валюты.

"Эта задача сравнима с разрубанием гордиева узла, - говорит Уифер. - Создание евро заняло десятилетия, и это был блок, состоящий из гораздо менее физически разнообразных и удаленных друг от друга стран".

Гораздо более вероятным представляется увеличение объемов двусторонней торговли и поиск способов расчетов в разных валютах. В настоящее время это возможно только с Россией и Китаем после того, как центральным банкам этих стран потребовались годы для создания соответствующей системы. Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что 80% торговых операций между Россией и Китаем осуществляется либо в российских рублях, либо в китайских юанях.

С другой стороны, это имеет свои риски. Например, Россия продает много нефти в Индию, но платежи в рупиях задерживаются в индийских банках из-за контроля за движением капитала и неконвертируемости рупии.

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Реально, в ближайшие 10 лет у членов блока есть достаточно времени, чтобы попытаться урегулировать некоторые из этих двусторонних торговых вопросов.

К чему приведет дальнейшее расширение блока?

К и без того своеобразному набору стран вполне могут присоединиться новые члены, такие как Казахстан и Таиланд, которые уже подали заявки. "Критерий приема - это, прежде всего, желание страны вступить в блок", - говорит Уифер.

"Причина в том, что они просто стремятся к диверсификации и заинтересованы в странах значительных размеров. Например, Индонезия, безусловно, является целью", - полагает эксперт.

Также могут быть приглашены к участию уже существующие группы, такие как Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества.

Уифер считает, что геополитические события, такие как война в Украине и потенциальный конфликт с Тайванем, будут и далее доминировать на мировой экономической арене.

В ближайшие 12 месяцев мы больше узнаем о потенциале БРИКС и стоящих перед блоком вызовах.

В этом году президент России не смог посетить саммит после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Однако Владимир Путин объявил, что следующий саммит БРИКС планируется провести в Казани в октябре 2024 года.

Возможно, к этому времени мы даже узнаем название нового блока, что представляется непростой задачей для группы, аббревиатура которой до сих пор состояла из первых букв названий входящих в нее стран.