Соглашение о безопасности на 100 лет

By Euronews

Премьер-министр Великобритании пообещал предоставить "самый большой пакет оборонной помощи Украине" в 2,5 млрд фунтов стерлингов. Киев и Лондон заключили историческое соглашение о безопасности

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу во время визита в Киев пообещал предоставить Украине "крупнейший пакет оборонной помощи" на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов (почти 3,2 млрд долларов США).

"Он будет включать в себя больше средств противовоздушной обороны, больше противотанковых средств, больше ракет большой дальности, тысячи снарядов, больше боеприпасов и артиллерийских снарядов", - пояснил Сунак.

Он также объявил о новом соглашении о безопасности между двумя странами, которое "продлится сто или более лет" во время своей пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это происходит в то время, когда другая финансовая помощь из США и Европы задерживается из-за политических споров.

"Сегодня тот день, который изменил историю Европы. Украина и Соединенное Королевстваподписали новое беспрецедентное соглашение о безопасности. Это не просто декларация. Это реальность, которая наступила благодаря нашему сотрудничеству и, в частности, гарантиям безопасности со стороны выдающейся глобальной силы - Великобритании", - сказал Зеленский.

Киев призывает Запад направить больше помощи, поскольку острый конфликт мало что меняет на линии фронта, и обе стороны переходят к ударам на большие расстояния.

"Украина не одинока, и Украина никогда не будет одна, - подчеркнул Сунак. - Путин может думать, что сможет нас пересидеть, но он ошибается. Мы поддерживаем__вас сегодня, завтра и столько, сколько потребуется, потому что эта война за право Украины защищать себя и определять своё собственное будущее и исторический выбор украинского народа стать независимой демократией в сердце Европы".

Сделка будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО. Заключение соглашения осуществлено в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Вильнюсском саммите Альянса..

По словам премьер-министра Риши Сунака, это первый подобный документ о безопасности, подписанный с Украиной.