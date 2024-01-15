Чем аукнется эскалация в Красном море для Европы?

By Osama Rizvi, economist

Конфликт в Красном море наносит удар по одному из важнейших торговых путей в мире, потенциально затрагивая более 40% торговли между Азией и Европой.

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В то время как Великобритания и США наносят удары по объектам хуситов, напряженность в Красном море растет и создает возможность полномасштабного кризиса, который может поставить под угрозу восстановление мировой экономики. При таком сценарии Европа и ее население могут столкнуться с ростом цен на энергоносители, задержками поставок и возвращением инфляции, что приведет к повышению и увеличению процентных ставок. Все эти события сулят новые неприятности для рядовых потребителей и местных предприятий.

Что происходит в Красном море

Проблемы начались, когда йеменская группировка стала нападать на торговые суда в результате продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке между палестинцами и Израилем. На данный момент хуситы совершили 27 нападений на суда, пересекающие важный международный морской путь. В ответ Великобритания и США начали воздушное наступление. Президент США Джо Байден отдал приказ о нанесении ударов "в качестве прямого ответа на беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море". Согласно официальным сообщениям, силы коалиции нанесли удары по более чем 16 городам и поразили 60 целей.

Участие США, Великобритании и коалиционных сил превратило региональный кризис в глобальный. США обвинили Иран в оказании поддержки хуситам.

Если ситуация будет развиваться в том же ключе, то мировая экономика, в том числе и экономика ЕС, понесет значительные потери.

Европа может столкнуться с ростом цен на энергоносители

Цены на нефть уже выросли в результате напряженной ситуации: нефть марки Brent достигла психологически важной отметки в 80 долларов (73,12 евро). На Красное море приходится 12 % мировой морской торговли нефтью и 8 % сжиженного природного газа (СПГ).

Согласно официальным данным, объем сырой нефти, проходящей через Суэцкий канал, увеличился на 60 % с 2020 года, поскольку в Европе отмечается рост спроса после пандемического минимума. Важно также отметить, что Европа импортирует нефть от ближневосточных производителей через Суэцкий канал с тех пор, как ЕС ввел санкции против России из-за конфликта в Украине. По данным компании Vortexa, анализирующей данные о грузоперевозках, перебои в работе Красного моря могут привести к увеличению времени, которое обычно требуется танкерам для перевозки нефти по основным мировым маршрутам, включая Индия-Европа и Ближний Восток-Европа, на 58 - 129 %.

Время для этого как нельзя не подходящее, особенно когда в Европе наступила зима и возможны перебои в энергоснабжении, которые могут напрямую затронуть домохозяйства.

Нарушение цепочки поставок

Через Красное море проходит более 15 % мирового судоходства, что делает его одним из важнейших стратегических водных путей в мире. По последним данным, в 2022 году через Красное море было перевезено 123,5 млн метрических тонн товаров и прошло более 22 000 судов. В целом через этот торговый путь проходит 12 % мирового объема торговли.

Однако в связи с возникшими проблемами мировые судоходные компании используют удлиненный маршрут, избегая Красное море и огибая мыс Доброй Надежды. Это привело к резкому росту тарифов на перевозки, поскольку стоимость одного контейнера выросла на 5000 (4570 евро) и 8000 (7312 евро) долларов, что в два-пять раз превышает обычные тарифы для этого времени года. Кроме того, в результате обходного пути к обычному расстоянию добавляется около 10 дней или 3500 морских миль, что приводит к увеличению страховых взносов. По данным Xeneta, тарифы на перевозку грузов между Дальним Востоком и Северной Европой выросли на 124 %.

В результате все товары, перевозимые контейнерами, не только доберутся до места назначения с опозданием, но и цены на них теперь будут отражать возросшие расходы. Это означает рост цен на полках магазинов, что, в свою очередь, приведет к общему росту инфляции.

Инфляция и сохраняющиеся высокие процентные ставки

По данным Allianz Trade, перебои в работе могут привести к росту инфляции в Европе на 0,7 %, что еще больше замедлит восстановление экономики региона после резкого замедления. Это также может заставить Европейский центральный банк (ЕЦБ) дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, чтобы его усилия по борьбе с инфляцией не утратили своей актуальности. ЕЦБ повышал ставки 10 раз подряд.

Повышение процентных ставок может оказать понижательное давление на бизнес и сдерживать дальнейшую экономическую активность - то, что уже было заметно на протяжении 2023 года, о чем свидетельствует индекс PMI еврозоны, составивший 43,8, что говорит о падении производства в течение восьми месяцев подряд.

Перспективы европейской инфляции в последнее время улучшились, но до этого еще далеко. Инфляция потребительских цен в Германии в декабре выросла на 3,8%, что выше, чем 2,3% в ноябре. Во Франции также зафиксирован рост ИПЦ, который в декабре составил 4,1 % против ноябрьского показателя в 3,9 %.

Рост цен на энергоносители и перебои в цепочках поставок, скорее всего, добавят экономических проблем европейским странам. Это означает, что напряженность в Красном море может иметь серьезные последствия как для Европы в частности, так и для всего мира в целом.