Почему остров Садо в Японии называли «Землей золота»?

В 1600-х годах в Японии производилась почти пятая часть всего мирового золота, и почти половина этого количества приходилась на Садо. В этом выпуске Focus Euronews раскрывает прелести этого мифического острова.

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Садо, расположенный к западу от материка в Японском море, является шестым по величине островом Японии. Это место, расположенное вдали от туристических маршрутов, известно своими потрясающими морепродуктами, великолепной береговой линией и древними храмами. Но больше всего Садо славится своим золотом: в период Эдо, во времена правления японского сёгуната, здесь добывали огромное количество золота.

Исикава Кимико из отдела по продвижению всемирного наследия города Садо сообщила Euronews: «В период Эдо на золотых приисках Садо была добыта 41 тонна золота, и, по некоторым данным, 20% мирового золота в начале XVII века поступало из Японии. Половина этого японского золота была добыта здесь, в Садо».

Айкава – одна из самых исторических шахт острова. Протяженность туннелей оценивается в 400 км – для сравнения, это примерное расстояние между Садо и Токио.

Правительство Японии выдвинуло Айкаву и еще один рудник Садо – Нисимикаву – на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы продемонстрировать технологии добычи полезных ископаемых, разработанные здесь в период с конца XVI до середины XIX века.

«Важно, что, несмотря на то, что в эпоху, когда в других зарубежных странах все уже было механизировано, в Садо большое количество высококачественного золота добывалось немеханизированным, ручным способом», – добавляет Кимико.

Садо часто упускают из виду, отдавая предпочтение более известным местам Японии, но уникальная культура, природная красота и историческая роль острова в формировании судьбы Японии делают его одним из самых сокровенных секретов страны.