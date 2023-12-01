Фонд для борьбы с климатическими бедствиями

Страны-участницы COP28 приняли решение о создании "Фонда компенсации потерь и ущерба", призванного помочь бедным и развивающимся странам справиться с последствиями изменением климата

РЕКЛАМА

Страны-участницы COP28 приняли решение о создании "Фонда компенсации потерь и ущерба", призванного помочь бедным и развивающимся странам справиться с последствиями изменением климата. О своих взносах уже объявили представители многих стран. 100 миллионов долларов от принимающих COP28 ОАЭ. Как минимум 51 миллион долларов от Великобритании, 17,5 миллионов долларов от США, 10 миллионов долларов от Японии. Европейский союз обязался выделить 245,39 миллиона долларов, из которых 100 миллионов долларов пообещала Германия.

Величина фонда пока не уточняется. Специальный посланник по вопросам климата на Барбадосе считает, что "этот бюджет должен составлять 100 миллиардов долларов в год", то есть примерно половину всех программ всемирной помощи. Согласно другим исследованиям, потери и ущерб, вызванные изменениями климата в развивающихся странах, уже превышают $400 млрд. в год

Авинаш Персауд, специальный посланник по вопросам климата в Барбадосе:

- Все климатически уязвимые страны в настоящее время также являются крупнейшими в мире странами-должниками, поскольку вынуждены заниматься реконструкцией и восстановлением без финансирования. Поэтому не путайте заявленные сегодня обязательства с тем, насколько крупным будет этот фонд. Его капитал должен составлять 100 миллиардов долларов в год, и мы не добьемся этого в одночасье. Это огромные деньги. Это больше половины всех бюджетов помощи во всем мире.

Ожидается, что официальные заявления о размере суммы будут сделаны лидерами стран, которые прибудут на мероприятие уже сегодня (в пятницу).

Соглашение о создании фонда получило высокую оценку общественности и стало важным сигналом, посланным в самом начале COP28. Представитель ООН Стефан Дюжаррик назвал его " важнейшим инструментом обеспечения климатической справедливости для наиболее уязвимых слоев населения".

Участникам саммита еще предстоит согласовать все необходимые документы, тем не менее, ожидается, к концу саммита (12 декабря) этот проект будет готов.