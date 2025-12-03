"Россия хочет иммунитета от военных преступлений", - интервью бывшего украинского военнопленного Euronews

Когда две недели назад в СМИ просочилась первая версия российско-американского плана, Москва попыталась включить в него конкретное требование: амнистировать российские войска за все, что они совершили с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и согласятся не предъявлять никаких претензий и не рассматривать никаких жалоб в будущем", - говорилось в предполагаемом плане, состоящем из 28 пунктов.

Это требование вызвало бурное возмущение в Украине, где люди и власти тщательно документируют все предполагаемые военные преступления России для дальнейшего расследования с целью привлечения Москвы к ответственности.

Украинский журналист и один из самых известных правозащитников страны Максим Буткевич провел более двух лет в российском плену. Он заявил Euronews, что Москва намеренно пытается избежать неминуемой, по его словам, ответственности.

"Когда я еще был в плену, ко мне приходили мои товарищи-военнопленные и спрашивали, смогут ли они дать показания, например, в Международном уголовном суде или других органах, которые могли бы привлечь к ответственности тех, кто это с нами сделал", - сказал Буткевич.

По словам Буткевича, попытки Москвы протолкнуть требование амнистии не могут быть приняты в Украине.

"Есть огромный запрос на справедливость. И поэтому, когда есть попытки проталкивать этот момент (со стороны России), это вызывает категорическое неприятие и возмущение,- пояснил он. - Возможно, мы слишком устали, чтобы возмущаться, потому что тогда было бы слишком много поводов для возмущения. Но есть категорический отказ от этого".

По состоянию на ноябрь Генеральная прокуратура Украины зафиксировала 190 000 фактов, связанных с военными преступлениями и преступлениями против человечности, совершенными Россией с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Прокуроры по военным преступлениям осматривают осколки бомбы после нападения России в Харькове, Украина, среда, 24 апреля 2024 года. AP/AP

Санкции ЕС против российских тюремных чиновников

20 ноября Совет Европейского союза ввел санкции против 10 человек, причастных к нарушениям прав человека в России, в том числе к пыткам гражданских заложников и репрессиям против оппозиции.

Они направлены против высокопоставленных сотрудников Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области, которые были причастны к пыткам заключенных, в том числе украинских военнопленных.

Попавшие под санкции россияне несут ответственность за смерть украинской журналистки Виктории Рощиной.

Она писала о российской политике внесудебных задержаний и пыток на оккупированных территориях Украины. Рощина была задержана московскими войсками и умерла в возрасте 27 лет в прошлом году после более чем года пребывания в российском плену.

Ее тело было возвращено в Украину в начале этого года без некоторых внутренних органов...

Украинская журналистка Виктория Рощина Hromadske

Журналист, ставший солдатом-добровольцем, Буткевич говорит, что при обсуждении санкций правозащитные организации неоднократно указывали на то, что вопрос нарушения прав человека на оккупированных территориях и прав украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц уже давно не является приоритетным.

"Это должно быть на первом месте, потому что нарушения не являются единичными случаями, они носят системный и широко распространенный характер, - пояснил он. - Права военнопленных и гражданских лиц в российском плену нарушаются постоянно и систематически. Это явно скоординированная политика".

Сам прошедший через пытки в российских тюрьмах, он настаивает на том, чтобы те, кто проводит эту политику, и те, кто отвечает за ее реализацию на местах, за бесчеловечное обращение, унижения и пытки были привлечены к ответственности.

"Они должны знать, что за это будут последствия, - сказал Буткевич. - Если они считают, что могут действовать безнаказанно в России, они должны, по крайней мере, знать, что эта безнаказанность ограничена российской территорией. Поэтому тот факт, что этот шаг (санкции ЕС) был предпринят, очень важен. Я надеюсь, что это только начало".

В прошлом году украинская Генпрокуратура обнаружила, что до 90% всех вернувшихся военнопленных подвергались пыткам в российских тюрьмах.

По словам Буткевича, санкции ЕС доказывают, что требование справедливости существует не только в Украине, но и во всем международном сообществе,

"Потому что мы стали свидетелями вещей, которые абсолютно запрещены международным правом", - говорит украинский правозащитник.

Он настаивает на том, что если Россия не будет привлечена к ответственности, это будет означать: "все международное гуманитарное право, международное право в целом не имеет смысла".

"Это систематическая политика России, направленная на уничтожение международного права в его нынешнем виде, хотя иногда это может казаться неэффективным. Но чтобы оно действительно стало бессмысленным", - уверен Буткевич.

Комната в отделении милиции в Изюме (Украина), где украинские граждане подвергались пыткам со стороны российских солдат/ 22 сентября 2022 года. AP Photo

"Речь идет не о территориях, а о людях".

Захваченный войсками РФ в июне 2022 года на востоке Украины, Буткевич более двух лет находился в российском плену в оккупированной Москвой Луганской области Украины.

Вместе с Донецком эту область Украины часто называют Донбассом - основным объектом войны России с момента первого вторжения в 2014 году.

Москва требует от Киева уступить эту часть Украины и вывести войска, одновременно обращаясь к Вашингтону с просьбой официально признать её российской.

Буткевич заявил, что это требование неприемлемо: "Речь идет не о территориях как о "куске земли", а об украинцах, которые там живут и которые де-факто находятся в заложниках у России. /.../ Сейчас невозможно жить на оккупированных территориях, не будучи вынужденным получить российский паспорт, не имея документов государства-агрессора, что, конечно, является нарушением международного права".

Люди проходят мимо части ракеты, которая застряла в земле в Лисичанске / Луганская область, Украина, пятница, 13 мая 2022 года. AP Photo

Шесть миллионов украинцев оказались на временно оккупированных территориях; по данным украинских властей, 1,5 миллиона из них - дети.

Как правозащитник, занимающийся защитой прав незаконно удерживаемых гражданских лиц и военнопленных, Буткевич утверждает, что каждый украинец на временно оккупированных территориях является "заложником России".

"Любой гражданский может оказаться в плену и стать разменной монетой, материалом для обмена или его могут использовать для пропаганды", - заключил он.