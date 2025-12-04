Россия депортировала похищенных украинских детей в Северную Корею

Дети за 9 000 километров от дома

Война России против Украины выходит далеко за пределы фронта и превращается в глобальную трагедию, где дети становятся заложниками геополитических игр.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

"Несколько украинских детей, похищенных российскими войсками, были насильно переправлены в Северную Корею", - заявили в среду украинские чиновники.

Катерина Рашевская, эксперт по правовым вопросам из Регионального центра по правам человека Украины, сообщила подкомитету Конгресса США по вопросам похищения украинских детей российскими войсками, что Киев зарегистрировал как минимум два случая депортации Москвой детей из Восточной Украины в Северную Корею.

12-летний Миша из оккупированной Донецкой области и 16-летняя Лиза из оккупированного Симферополя (в Крыму) были отправлены в лагерь Сонгдовон в Северной Корее, за 9 000 км от дома. <br><br>Там детей учили "уничтожать японских милитаристов" и знакомили с корейскими ветеранами, которые в 1968 году напали на корабль ВМС США "Пуэбло", убив и ранив 9 американских солдат. Катерина Рашевская эксперт по правовым вопросам из Регионального центра по правам человека Украины

Северная Корея как союзник Москвы

С начала полномасштабной войны в 2022 году Пхеньян оказывает Москве поддержку — от поставок оружия до переброски войск.

С начала полномасштабной войны России в Украине в 2022 году КНДР стала одним из самых мрачных союзников Кремля. Она поставляет оружие, перебрасывает войска, а теперь — принимает похищенных детей.

В прошлом году Северная Корея направила в Россию до 12 000 своих военнослужащих.

Масштаб трагедии

На сегодняшний день Киев вернул около 1 800 детей из более чем 19 500, похищенных Россией. Цифры отражают детей, о которых имеется подробная информация, включая место их проживания в Украине и местонахождение на территоории РФ. Реальное число, по словам украинских чиновников, может быть значительно выше.

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова ранее заявляла, что Россия "приняла" 700 000 украинских детей в период с февраля 2022 года по июль 2023 года".

Выступая в подкомитете Конгресса США, исполнительный директор Йельской лаборатории гуманитарных исследований (HRL) Натаниэль Рэймонд заявил, что, согласно исследованиям его команды, не менее 35 000 украинских детей, чей возраст на момент захвата варьировался от 8 месяцев до 17 лет, временно или постоянно находятся под "опекой" России.

"Патриотическое перевоспитание"

Многие из них вывезены в лагеря на временно оккупированных территориях Украины и России.

"Там они подвергались так называемому "патриотическому перевоспитанию", которое включало запрет говорить на украинском языке и промывание мозгов альтернативной версией истории, в Украина и ее культура не существовали", - говорит Рэймонд.

В сентябре HRL пришла к выводу, что существует более 210 объектов, где детей подвергают идеологической обработке, военной подготовке и содержат без связи с внешним миром.

В своих показаниях Рэймонд настаивал: "Возвращение всех украинских детей, похищенных Россией, должно быть предварительным условием любого урегулирования этой войны путем переговоров".

ООН призывает вернуть похищенных Россией несовершеннолетних

В среду Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, требующую возвращения всех украинских детей, которых Россия незаконно депортировала.

За резолюцию проголосовала 91 страна, включая США, в то время как 12 стран, включая Россию, Беларусь и Иран, были против.

Резолюция требует, чтобы Москва вернула всех украинских детей, насильственно перемещенных или депортированных с 2014 года.

Она также призывает прекратить дальнейшие депортации, разделение семей, изменение гражданства, усыновление, воспитание и идеологическую индоктринацию.

"Без безусловного возвращения украинских детей справедливого мира в Украине не будет. Эта резолюция не о политике. Речь идет о человечности", - заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца на дебатах в Генеральной Ассамблее ООН.