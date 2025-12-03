Житель Молдавии принял российский дрон за игрушку и забрал домой

Полиция Молдавии в среду направила саперов в населенный пункт, расположенный в нескольких километрах от украинской границы, после того как один из жителей принял приземлившийся беспилотник за "игрушку" и забрал его домой.

Когда полиция прибыла в коммуну Пепень в Сынжерейском районе, примерно в 100 километрах к северу от Кишинева, она обнаружила найденный четырьмя днями ранее дрон, уже избавившимся от своих частей.

Полицию предупредил мэр Пепени. На видеозаписи, опубликованной мэрией в социальных сетях, видно, что аппарат находится на прицепе, прикрепленном к небольшому трактору, обычно используемому в сельской местности.

"Один из жителей подумал, что это игрушка, и привез его в Пепень, - говорит на видео мэр Олег Черней. - Как только он появился в границах коммуны, я установил личность и сообщил в государственные учреждения".

На этом снимке, опубликованном молдавской полицией, изображен беспилотник в Пепени, 3 декабря 2025 года AP/AP

Полиция заявила, что беспилотник не содержит взрывчатых веществ и не представляет опасности, и призвала общественность "не трогать и не пытаться транспортировать упавшие дроны или подобные предметы".

Власти не сообщили, откуда взялся беспилотник. По их словам, это был дрон типа "Гербера", обычно используемый для импровизированных атак или наблюдения. Ранее Россия уже применяла их в Украине.

Это уже не первый случай в целой череде нарушений воздушного пространства и обнаружений беспилотников на территории Молдавии после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

На прошлой неделе молдавское воздушное пространство несколько раз нарушалось беспилотными летательными аппаратами во время российских атак на Украину.

А в феврале два беспилотника взорвались над Молдавией после нападения на украинский порт рядом с границей.

В состоянии повышенной готовности

Европа в целом находится в состоянии повышенной готовности после того, как в сентябре пролеты беспилотников в воздушном пространстве НАТО достигли беспрецедентных масштабов. Это побудило европейских лидеров договориться о создании "Стены от беспилотников" вдоль своих границ для более эффективного обнаружения, отслеживания и перехвата дронов, нарушающих воздушное пространство Европы.

В ноябре военные чиновники НАТО заявили, что на восточном фланге альянса развернута новая американская система защиты от беспилотников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе, 3 декабря 2025 года. AP Photo

После нарушения воздушного пространства Польши генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о создании программы "Восточный страж", которая призвана сдерживать дальнейшие российские вторжения.

Некоторые европейские чиновники назвали эти инциденты проверкой Москвой реакции НАТО, что вызвало вопросы о том, насколько альянс готов к потенциальным угрозам со стороны России.

Кремль отверг обвинения в том, что Россия стоит за некоторыми полетами неопознанных беспилотников в Европе, как "необоснованные".