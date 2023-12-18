Как олени и кошки разивают туризм в японском регионе Тохоку?

Сильнейшее землетрясение и цунами 2011 года опустошили японский регион Тохоку, но национальный парк, в котором обитают кошки и олени, играет важную роль в восстановлении.

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Прибыв на Тасиродзиму, вы сразу поймете, почему ее называют Кошачьим островом. Первоначально животных завезли сюда для борьбы с нашествием мышей, но сегодня кошачьи превосходят численность жителей острова в четыре раза.

«Раньше здесь было очень популярно шелководство... поэтому, чтобы защитить их [шелкопрядов], мы держали кошек», – рассказал Euronews местный рыбак Хама Ютака.

Тасиродзима расположен на территории японского национального парка Санрику Фукко. Протянувшийся на 220 км вдоль потрясающего северо-восточного тихоокеанского побережья страны, парк созданв помощь для восстановления региона после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года. И кошки играют свою роль в привлечении посетителей в эту отдаленную часть страны.

«Поскольку здесь столько кошек, сюда приезжает много туристов, и это делает остров очень динамичным». Они очень важные друзья, и остров Тасиро без кошек не был бы островом Тасиро», - объясняет Хама Ютака.

Как и их пушистые друзья на Тасиродзиме, сотни священных оленей на соседнем острове Кинкасан также привлекают туристов. Олени, которых называют божественными посланниками, свободно бродят вокруг синтоистского святилища 8-го века.

Говорят, что этот памятник является одним из самых намоленных мест Японии, а легенда гласит, что если три года подряд приходить сюда, то до конца жизни можно не беспокоиться о деньгах.