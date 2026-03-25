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Санчес предупреждает об "абсолютной катастрофе" из-за войны в Иране

Педро Санчес в Конгрессе.
Педро Санчес в Конгрессе. Авторское право  Captura de pantalla de imágenes de 'RTVE'
Авторское право Captura de pantalla de imágenes de 'RTVE'
By Christina Thykjaer
Опубликовано
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Педро Санчес предупреждает о том, что на Ближнем Востоке будет развиваться сценарий "гораздо хуже иракского": "Последнее, что нужно было миру, - это еще одна война".

Председатель правительства Педро Санчес выступил в среду в Конгрессе депутатов - парламенте страны - чтобы объяснить позицию социалистической исполнительной власти по поводу эскалации войны на Ближнем Востоке. В своей речи испанский лидер провел параллели с прошлыми конфликтами, особенно с войной в Ираке, и предупредил о серьезности нынешней ситуации.

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Санчес подчеркнул, что международная ситуация вызывает еще большую тревогу, чем в 2003 году.

"Мы не сталкиваемся с тем же сценарием, мы находимся в чем-то гораздо худшем, с гораздо более широкими и глубокими потенциальными последствиями", - сказал он депутатам.

В своей довольно резкой речи Санчес перечислил последствия конфликта:

"Им удалось подорвать международную законность, дестабилизировать Ближний Восток, возобновить конфликты в Ираке и Ливане, похоронить Газу под обломками забвения и безразличия, поощрить ядерные программы Пакистана и Северной Кореи, обеспечить отсутствие безопасности в странах Персидского залива, дать Путину более 8.8 миллиардов евро на финансирование его войны, усугубить энергетические трудности, а в Иране поменять одного Хаменеи на еще более худшего Хаменеи, потому что Моджтаба такой же диктатор и еще более кровожаден, чем его отец. Короче говоря, это неслыханная катастрофа".

Премьер-министр открыто поставил под сомнение полезность военного наступления и раскритиковал действия президента США Дональда Трампа, заявив, что у него нет определенной стратегии в Иране.

"Мы все должны задать себе вопрос: для чего все эти разрушения", - сказал он.

Санчес также выступил в защиту более самостоятельной позиции Испании на международной арене.

"Той Испании, которая тихо сидела на заднем сиденье, больше не существует. Теперь у нас есть голос и право голоса, и мы собираемся использовать его на благо общих интересов Испании и всего человечества", - сказал он.

Глава испанского правительства также предупредил о цене конфликта и отказался принимать на себя его последствия:

"Эта война - огромная ошибка, расходы на которую мы не принимаем и не хотим оплачивать".

Кроме того, он подчеркнул, что "быть союзником не означает слепо следовать за партнёрами", и дал четкий сигнал о роли Испании: "Испания не будет соучастником незаконной агрессии или лжи, маскирующейся под свободу. Ни в этот раз, ни пока я являюсь председателем правительства".

Параллели с войной в Ираке

Педро Санчес также ссылался на мобилизацию против войны в Ираке, в частности, на протесты 5 февраля 2003 года под лозунгом "Нет войне", и обвинил тогдашнего председателя правительства Хосе Марию Аснара в участии Испании в этом конфликте**.** По словам Санчеса, "Аснар втянул нас в это безумие в обмен на эго", имея в виду его желание добиться международной значимости.

Он также напомнил, что и бывший президент США Джордж Буш-младший, и тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр в итоге признали ошибки в связи с интервенцией в Ирак.

Этим выступлением Санчес подтвердил позицию испанского правительства, выступающего за соблюдение международного права, и предупредил о риске эскалации, которая, по его словам, может привести к еще более серьезным глобальным последствиям:

"Мы говорим "нет" повторению ошибок прошлого, мы говорим "нет" войне".

С другой стороны, лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо выступил с обвинениями в адрес Санчеса после его речи и обвинил премьера в проведении внешней политики, характеризующейся "постоянными конфликтами".

"Иранский режим поблагодарил его", - сказал Фейхоо, а затем добавил, что единственное, что сделал глава правительства, - это "натравил испанцев друг на друга".

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