Атомная и возобновляемая энергия: Франция представляет новую энергетическую стратегию

Премьер-министр Себастьян Лекорню подтвердил, что подпишет указ о публикации долгожданной EPP "в конце следующей недели".
Премьер-министр Себастьян Лекорню подтвердил, что подпишет указ о публикации долгожданной EPP "в конце следующей недели". Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sophia Khatsenkova
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Правительство готовится опубликовать дорожную карту по энергетике, в которой ставится цель достичь показателя в 60 % потребления электроэнергии к 2030 году за счёт 6 новых ядерных реакторов и поддержания возобновляемых источников энергии.

После нескольких месяцев тупиковой ситуации с бюджетом, французское правительство намерено сделать решительный шаг на энергетическом фронте.

Премьер-министр Себастьен Лекорню подтвердил, что "в конце следующей недели" подпишет указ о публикации долгожданной Многолетней энергетической программы (PPE) - энергетической дорожной карты Франции до 2035 года.

В интервью Ouest-France глава правительства объясняет этот выбор "срочностью" ситуации. Задержка с принятием PPE составляет 2,5 года. Причиной тому стали глубокие политические разногласия по поводу баланса между ядерной и возобновляемой энергией.

Главная цель - электрификация экономики

В основе стратегии лежит амбициозная цель: добиться, чтобы к 2030 году на долю возобновляемой электроэнергии приходилось 60 % энергопотребления Франции, по сравнению с примерно 30 % сегодня. "Декарбонизация страны означает возрождение производства электроэнергии", - настаивает Себастьян Лекорню, полностью разделяя эту траекторию.

Ставки высоки. В общем объеме потребления Франции по-прежнему преобладает ископаемое топливо, особенно в транспорте и тяжелой промышленности. В то же время спрос на электроэнергию растет медленнее, чем ожидалось, и это затрудняет достижение климатических целей.

Чтобы исправить ситуацию, правительство планирует сопроводить публикацию PPE "масштабным планом электрификации", ориентированным на мобильность, здания и промышленность.

Атомная энергетика и возобновляемые источники энергии: водораздел

Себастьен Лекорню подтвердил, что шесть ядерных реакторов EPR "будут включены в ИУС, а еще восемь - в качестве опции", в соответствии с заявлениями Эммануэля Макрона, сделанными в Бельфоре в 2022 году.

Однако правительство настаивает на взаимодополняемости с возобновляемыми источниками энергии. " Противодействие атомной и возобновляемой энергетике - это тупик. Настоящая битва заключается в том, чтобы избавиться от углерода и уменьшить нашу зависимость от импорта", - подчеркнул глава правительства.

По мнению исполнительной власти, в PPE должно произойти замедление темпов развития наземной ветряной и солнечной энергетики, что связано с более медленной, чем ожидалось, электрификацией экономики. Такая перспектива вызывает беспокойство у игроков сектора, которые в значительной степени зависят от долгосрочной перспективы инвестиций и занятости.

Никакого успокаивающие сектор моратория

Представители сектора возобновляемых источников энергии встретились в Матиньоне в прошлую пятницу перед публикацией текста и уехали успокоенными.

На встрече было подтверждено: "моратория на возобновляемые источники энергии не будет", это разъяснение было крайне важным для отрасли, говорят обозреватели.

"Действительно, будут объявлены тендеры на развитие солнечной и ветровой энергетики", - приветствовал Жюль Ниссен, президент Синдиката возобновляемых источников энергии (SER), отметив, что проекты необходимы для сокращения выбросов CO₂ и укрепления энергетической независимости страны.

Тем не менее, Себастьян Лекорню придерживается прежнего курса: государство будет инвестировать "в морскую ветроэнергетику, солнечную энергетику, геотермальную энергию" , а также в наземную ветроэнергетику. Но последняя "иногда приводит к конфликтам на местном уровне, поэтому приоритет будет отдан переоборудованию существующих ветряных электростанций более мощными турбинами, чтобы не портить ландшафт".

Еще одно ключевое сообщение, адресованное домохозяйствам и предприятиям: по словам премьер-министра, публикация PPE не приведет к повышению счетов за электричество благодаря "амбициозной стратегии поставок", детали которой еще предстоит уточнить.

Однако увеличение спроса на электроэнергию может потребовать масштабных инвестиций в сети и инфраструктуру, одновременно поддерживая развитие новых видов использования, таких как электромобили, тепловые насосы и водород.

Резкая политическая критика

Марин Ле Пен осудила "серьёзную ошибку" и обвинила исполнительную власть в желании "форсировать" проект, который оценила "минимум в 300 миллиардов евро".

Оливье Фор, первый секретарь Социалистической партии, напротив, призвал опубликовать PPE, чтобы "не уничтожить фактически возобновляемые источники энергии".

Себастьен Лекорню, в свою очередь, утверждает, что не будет добиваться поддержки в парламенте, считая, что все уже решено.

Помимо энергетики, премьер-министр подробно рассказал и о других своих приоритетах. В военной сфере обновленный закон о военных программах должен поступить в Национальную ассамблею в апреле, а принят он будет в июле. Бюджет на 2026 год включает 57,2 млрд евро на оборону, что на 13 % больше.

Проект децентрализации будет разбит на несколько текстов: первый, посвящённый жизни местных властей, будет представлен перед муниципальными выборами; второй будет посвящён реформе государства и уточнению полномочий; третий будет касаться непосредственно столичного округа Большой Париж.

