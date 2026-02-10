Атомная и возобновляемая энергия: Франция представляет новую энергетическую стратегию

После нескольких месяцев тупиковой ситуации с бюджетом, французское правительство намерено сделать решительный шаг на энергетическом фронте.

Премьер-министр Себастьен Лекорню подтвердил, что "в конце следующей недели" подпишет указ о публикации долгожданной Многолетней энергетической программы (PPE) - энергетической дорожной карты Франции до 2035 года.

В интервью Ouest-France глава правительства объясняет этот выбор "срочностью" ситуации. Задержка с принятием PPE составляет 2,5 года. Причиной тому стали глубокие политические разногласия по поводу баланса между ядерной и возобновляемой энергией.

Главная цель - электрификация экономики

В основе стратегии лежит амбициозная цель: добиться, чтобы к 2030 году на долю возобновляемой электроэнергии приходилось 60 % энергопотребления Франции, по сравнению с примерно 30 % сегодня. "Декарбонизация страны означает возрождение производства электроэнергии", - настаивает Себастьян Лекорню, полностью разделяя эту траекторию.

Ставки высоки. В общем объеме потребления Франции по-прежнему преобладает ископаемое топливо, особенно в транспорте и тяжелой промышленности. В то же время спрос на электроэнергию растет медленнее, чем ожидалось, и это затрудняет достижение климатических целей.

Чтобы исправить ситуацию, правительство планирует сопроводить публикацию PPE "масштабным планом электрификации", ориентированным на мобильность, здания и промышленность.

Атомная энергетика и возобновляемые источники энергии: водораздел

Себастьен Лекорню подтвердил, что шесть ядерных реакторов EPR "будут включены в ИУС, а еще восемь - в качестве опции", в соответствии с заявлениями Эммануэля Макрона, сделанными в Бельфоре в 2022 году.

Однако правительство настаивает на взаимодополняемости с возобновляемыми источниками энергии. " Противодействие атомной и возобновляемой энергетике - это тупик. Настоящая битва заключается в том, чтобы избавиться от углерода и уменьшить нашу зависимость от импорта", - подчеркнул глава правительства.

По мнению исполнительной власти, в PPE должно произойти замедление темпов развития наземной ветряной и солнечной энергетики, что связано с более медленной, чем ожидалось, электрификацией экономики. Такая перспектива вызывает беспокойство у игроков сектора, которые в значительной степени зависят от долгосрочной перспективы инвестиций и занятости.

Никакого успокаивающие сектор моратория

Представители сектора возобновляемых источников энергии встретились в Матиньоне в прошлую пятницу перед публикацией текста и уехали успокоенными.

На встрече было подтверждено: "моратория на возобновляемые источники энергии не будет", это разъяснение было крайне важным для отрасли, говорят обозреватели.

"Действительно, будут объявлены тендеры на развитие солнечной и ветровой энергетики", - приветствовал Жюль Ниссен, президент Синдиката возобновляемых источников энергии (SER), отметив, что проекты необходимы для сокращения выбросов CO₂ и укрепления энергетической независимости страны.

Тем не менее, Себастьян Лекорню придерживается прежнего курса: государство будет инвестировать "в морскую ветроэнергетику, солнечную энергетику, геотермальную энергию" , а также в наземную ветроэнергетику. Но последняя "иногда приводит к конфликтам на местном уровне, поэтому приоритет будет отдан переоборудованию существующих ветряных электростанций более мощными турбинами, чтобы не портить ландшафт".

Еще одно ключевое сообщение, адресованное домохозяйствам и предприятиям: по словам премьер-министра, публикация PPE не приведет к повышению счетов за электричество благодаря "амбициозной стратегии поставок", детали которой еще предстоит уточнить.

Однако увеличение спроса на электроэнергию может потребовать масштабных инвестиций в сети и инфраструктуру, одновременно поддерживая развитие новых видов использования, таких как электромобили, тепловые насосы и водород.

Резкая политическая критика

Марин Ле Пен осудила "серьёзную ошибку" и обвинила исполнительную власть в желании "форсировать" проект, который оценила "минимум в 300 миллиардов евро".

Оливье Фор, первый секретарь Социалистической партии, напротив, призвал опубликовать PPE, чтобы "не уничтожить фактически возобновляемые источники энергии".

Себастьен Лекорню, в свою очередь, утверждает, что не будет добиваться поддержки в парламенте, считая, что все уже решено.

Помимо энергетики, премьер-министр подробно рассказал и о других своих приоритетах. В военной сфере обновленный закон о военных программах должен поступить в Национальную ассамблею в апреле, а принят он будет в июле. Бюджет на 2026 год включает 57,2 млрд евро на оборону, что на 13 % больше.

Проект децентрализации будет разбит на несколько текстов: первый, посвящённый жизни местных властей, будет представлен перед муниципальными выборами; второй будет посвящён реформе государства и уточнению полномочий; третий будет касаться непосредственно столичного округа Большой Париж.