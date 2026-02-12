Прибыль Mercedes упала почти на 50 процентов

Немецкий автогигант Mercedes-Benz в четверг отчитался о плохих показателях за прошлый год. Его прибыль упала примерно на 49% - с 10,4 миллиарда евро до 5,3 миллиарда евро по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Оборот снизился на 9%.

Эксперты объясняют это в основном снижением спроса в Китае: объём продаж там уменьшился на 19%. Китай является крупнейшим рынком сбыта для этого автопроизводителя, там продаётся почти треть всех автомобилей Mercedes.

В дополнение к "острой конкуренции с Китаем", компания называет в качестве причин падения прибыли "иностранные пошлины и негативный эффект от обменного курса".

"В условиях динамичной рыночной среды наши финансовые результаты соответствовали нашим прогнозам, что было обусловлено чёткой ориентацией на эффективность, скорость и гибкость", - прокомментировал генеральный директор MercedesОла Каллениус.

Впрочем, в 2026 году Mercedes-Benz ожидает рост прибыли.

Контрмеры экономии

Компания, акции которой котируются на бирже DAX, уже приступила к реализации комплексной программы сокращения расходов. Руководство объясняет: "За счёт экономии более 3,5 миллиардов евро Mercedes-Benz Cars удалось компенсировать воздействие некоторых неблагоприятных факторов".

В среднесрочной перспективе Mercedes-Benz Cars рассчитывает продать около 2 миллионов машин. При этом автопроизводитель намерен удвоить долю электромобилей в общем объёме продаж.

Прибыль Mercedes-Benz снижается уже третий год подряд.

Компания пытается мотивировать сотрудников и потенциальных покупателей: "Команда Mercedes-Benz проделала выдающуюся работу в 2025 году. Мы успешно запустили нашу крупнейшую на сегодняшний день программу развития продуктов и технологий и внедрили передовые технологии".