Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Прибыль Mercedes упала почти на 50 процентов

Автомобили для всех: штутгартский производитель Mercedes-Benz отказался от стратегии роскоши.
Автомобили для всех: штутгартский производитель Mercedes-Benz отказался от стратегии роскоши. Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Немецкий автопроизводитель Mercedes в 2025 году понёс значительные убытки из-за торговых пошлин США и падения продаж в Китае. Чтобы удержаться на плаву, компания решила сократить расходы.

Немецкий автогигант Mercedes-Benz в четверг отчитался о плохих показателях за прошлый год. Его прибыль упала примерно на 49% - с 10,4 миллиарда евро до 5,3 миллиарда евро по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Оборот снизился на 9%.

Эксперты объясняют это в основном снижением спроса в Китае: объём продаж там уменьшился на 19%. Китай является крупнейшим рынком сбыта для этого автопроизводителя, там продаётся почти треть всех автомобилей Mercedes.

В дополнение к "острой конкуренции с Китаем", компания называет в качестве причин падения прибыли "иностранные пошлины и негативный эффект от обменного курса".

"В условиях динамичной рыночной среды наши финансовые результаты соответствовали нашим прогнозам, что было обусловлено чёткой ориентацией на эффективность, скорость и гибкость", - прокомментировал генеральный директор MercedesОла Каллениус.

Впрочем, в 2026 году Mercedes-Benz ожидает рост прибыли.

Контрмеры экономии

Компания, акции которой котируются на бирже DAX, уже приступила к реализации комплексной программы сокращения расходов. Руководство объясняет: "За счёт экономии более 3,5 миллиардов евро Mercedes-Benz Cars удалось компенсировать воздействие некоторых неблагоприятных факторов".

В среднесрочной перспективе Mercedes-Benz Cars рассчитывает продать около 2 миллионов машин. При этом автопроизводитель намерен удвоить долю электромобилей в общем объёме продаж.

Прибыль Mercedes-Benz снижается уже третий год подряд.

Компания пытается мотивировать сотрудников и потенциальных покупателей: "Команда Mercedes-Benz проделала выдающуюся работу в 2025 году. Мы успешно запустили нашу крупнейшую на сегодняшний день программу развития продуктов и технологий и внедрили передовые технологии".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Дизайн задаёт тон: Mercedes-Benz CLA — Европейский автомобиль года 2026

Эксклюзив Euronews: три вопроса гендиректору Mercedes

Прибыль Mercedes упала почти на 50 процентов