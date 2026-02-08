В первом туре выборов Антониу Жозе Сегуро набрал 31,1 % голосов, а Андре Вентура - 23,52 %. Ни один из кандидатов не получил более половины голосов, необходимых для победы, поэтому для избрания президента республики потребовался второй тур.

Последний раз такое происходило 40 лет назад.

В 1986 году исторический лидер Социалистической партии Мариу Соареш победил Диогу Фрейташа ду Амарала, лидера консервативной правой партии CDS. Соареш набрал 51,18 % голосов (3 010 756 голосов) против 48,82 % у Фрейтаса ду Амарала (2 872 064 голоса). Эти выборы стали историческими во многом благодаря разнице между первым и вторым турами.

В первом туре, состоявшемся 26 января 1986 года, Фрейтас ду Амарал победил почти во всех регионах страны, набрав 46,31 % голосов, в то время как Соареш получил лишь 25,43 %. Во втором туре Фрейташ-ду-Амарал был фаворитом, и все указывало на то, что правый консерватор будет избран президентом Республики, но Марио Соареш, набрав по результатам опросов всего 8 % голосов, сумел объединить всех левых и победить на этих исторических выборах.

Политические перемены в Португалии уже начались

Кандидат в президенты от правопопулистской партии Шега AP Photo/Armando Franca

Спустя сорок лет политический ландшафт Португалии снова меняется. Андре Вентура и его молодая партия "Шега" становятся значительной силой в португальской политике в условиях широкого сдвига в сторону радикальных правых, очень близких к ультраправым в Европе.

Хотя он основал свою партию менее семи лет назад, рост общественной поддержки сделал ее второй политической силой в португальском парламенте на всеобщих выборах 18 мая. Таким образом для кандидата Вентуры выход во второй тур президентских выборов - это не только историческая веха, но и барометр того, что может произойти на следующих выборах в законодательные органы.

Что касается Антониу Жозе Сегуру, давнего политика-социалиста, то он представляет себя как умеренного кандидата, выступающего за стабильность демократических институтов, который обещает сотрудничать с нынешним правоцентристским правительством меньшинства, противодействуя антивластным и антииммигрантским тирадам Андре Вентуры.

Кандидат в президенты Антониу Жозе Сегуру, представитель левоцентристской Социалистической партии, машет толпе. AP Photo/Ana Brigida

Президент обладает силой парламентской "атомной бомбы"

В Португалии президент - в основном символическая фигура, не обладающая исполнительной властью. Традиционно глава государства стоит над политическими событиями, выступая посредником в спорах и смягчая напряженность.

Тем не менее президент пользуется влиянием и обладает некоторыми мощными инструментами: он может наложить вето на законы, принимаемые парламентом, хотя это вето может быть отменено. Глава государства также обладает тем, что на португальском политическом жаргоне называется "атомной бомбой": правом распускать парламент и назначать досрочные выборы.

В мае в Португалии прошли третьи всеобщие выборы за три года, в самый тяжелый период политической нестабильности в стране за последние десятилетия. Выправить ситуацию - одна из главных задач следующего президента.

В марте победитель сменит правоцентристского президента Марсело Ребело де Соузу, который занимал этот пост два пятилетних срока.