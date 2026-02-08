Уилл Льюис, генеральный директор The Washington Post, объявил в субботу, что уходит в отставку, всего через несколько дней после того, как газета сообщила о сокращении трети своего штата.

Льюис объявил о своем уходе в электронном письме сотрудникам газеты, отметив, что после двух лет преобразований "настало подходящее время для того, чтобы я отошел в сторону". Льюиса временно заменит финансовый директор The Post Джефф Д'Онофрио.

В заявлении The Post говорится лишь, что Д'Онофрио сменит Льюиса "с немедленным вступлением в должность".

Сотни журналистов Post были уволены в результате масштабных сокращений, о которых было объявлено в среду. Хотя газета не сообщила о количестве ликвидируемых рабочих мест, The New York Times сообщила о сокращении примерно 300 из 800 своих журналистов.

Ни Льюис, ни владелец газеты миллиардер Джефф Безос не участвовали во встрече с сотрудниками, на которой было объявлено об увольнениях.

Уилл Льюис, издатель и генеральный директор The Washington Post, позирует для портрета в Вашингтоне, воскресенье, 5 ноября 2023 года. Matt McClain/The Washington Post via AP

Сокращения оказались более значительными, чем ожидалось, и привели к закрытию известного спортивного раздела газеты, ликвидации штата фотографов и резкому сокращению персонала, отвечающего за освещение событий в Вашингтоне и за рубежом.

В последние годы The Post столкнулась с массовым уходом сотрудников и потеряла десятки тысяч подписчиков после решения Безоса в конце президентской кампании 2024 года отказаться от запланированного одобрения Камалы Харрис и последующей переориентации раздела мнений в более консервативном направлении.

Мартин Бэрон, первый редактор The Post при Безосе, осудил миллиардера за попытку "задобрить президента Трампа" и назвал произошедшее в газете "примером почти мгновенного саморазрушения бренда".

Уроженец Великобритании Льюис был бывшим топ-менеджером The Wall Street Journal, прежде чем возглавить The Post в январе 2024 года. С самого начала его пребывание на посту было неспокойным: увольнения и неудачный план реорганизации, который привел к уходу бывшего главного редактора Салли Базби.

Увольнения, произошедшие на этой неделе, привели к тому, что Безос призвал либо увеличить свои инвестиции в The Post, либо продать ее кому-то, кто будет играть более активную роль. Льюис в своей записке похвалил Безоса: "У издания не могло быть лучшего владельца".

"За время моего пребывания на этом посту были приняты трудные решения, чтобы обеспечить устойчивое будущее The Post, чтобы она могла еще много лет публиковать высококачественные беспристрастные новости для миллионов читателей каждый день", - сказал Льюис.

Сара Каплан, журналист Washington Post, протестует у здания редакции Washington Post в четверг, 5 февраля 2026 года, в Вашингтоне. AP Photo/Allison Robbert

Гильдия Washington Post, профсоюз, представляющий интересы сотрудников, назвала уход Льюиса давно назревшим.

"Его наследием станет попытка разрушить великий американский институт журналистики, - говорится в заявлении Гильдии. - Но еще не поздно спасти The Post. Джефф Безос должен немедленно отменить эти увольнения или продать газету тому, кто готов инвестировать в ее будущее.

Если Джефф Безос больше не хочет вкладывать деньги в миссию, которая определяла эту газету на протяжении многих поколений, и служить миллионам людей, которые зависят от журналистики The Post, тогда The Post заслуживает управляющего, который будет это делать".

Безос не упомянул Льюиса в своем заявлении, сказав, что Д'Онофрио и его команда способны привести The Post к "захватывающей и процветающей следующей главе".

"У The Post важнейшая журналистская миссия и необыкновенные возможности", - сказал Безос. "Каждый день наши читатели дают нам дорожную карту для достижения успеха. Данные подсказывают нам, что является ценным и на чем следует сосредоточиться".

Д'Онофрио, который пришел в газету в июне прошлого года после работы в компании по управлению цифровой рекламой Raptive, Google, Zagat и Major League Baseball, сказал в записке для сотрудников, что "мы завершаем тяжелую неделю перемен еще большими переменами".

"Это сложное время для всех медиаорганизаций, и The Post, к сожалению, не исключение, - написал он. - Мне выпала честь помогать определять курс как разрушителей, так и оплотов культуры. Все они столкнулись с экономическими трудностями в условиях меняющихся отраслевых ландшафтов, и мы поднялись, чтобы справиться с ними. Я не сомневаюсь, что мы сделаем это вместе".