Премьер-министр Израиля Нетаньяху едет в Вашингтон, чтобы обсудить переговоры США с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в среду, чтобы обсудить недавние переговоры с Ираном по его ядерной программе, сообщила его канцелярия.

Нетаньяху "считает, что все переговоры должны включать ограничение баллистических ракет и прекращение поддержки иранской оси", - говорится в кратком заявлении офиса Нетаньяху, имея в виду поддержку Тегераном радикальных групп "прокси" в регионе.

США и Исламская Республика Иран провели непрямые переговоры в пятницу в Омане, которые не продвинулись в вопросе о том, как подходить к обсуждению ядерной программы Тегерана.

Трамп назвал переговоры "очень хорошими" и сообщил, что в начале следующей недели планируется провести еще несколько встреч. Вашингтон представляли специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф и Джаред Кушнер, зять Трампа.

Трамп неоднократно угрожал применить силу, чтобы заставить Иран заключить сделку по ядерной программе. В регион направлены авианосец USS Abraham Lincoln и другие военные корабли во время жестокого подавления Тегераном общенациональных протестов, жертвами которых стали тысячи людей.

Комментируя последние переговоры, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в субботу, что ракетная программа Ирана "никогда не подлежала обсуждению".

Он сказал, что существует "очень, очень глубокое недоверие" после того, что произошло во время предыдущих переговоров. США бомбили иранские ядерные объекты во время прошлогоднего израильско-иранского конфликта, напомнил Арагчи и добавил, что Тегеран нанесет удар по американским базам в регионе, если США нападут на иранскую территорию.

Он назвал переговоры "хорошим началом", но подчеркнул, что "предстоит пройти долгий путь, чтобы укрепить доверие". Он сказал, что переговоры возобновятся "в ближайшее время".

Арагчи подверг критике то, что он назвал "доктриной доминирования", которая позволяет Израилю расширять свой военный арсенал, оказывая давление на другие государства региона с целью разоружения.