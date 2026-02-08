"Чистейший ужас". Глава МСП отправил Фридриху Мерцу провокационное письмо

Кристоф Альхаус, председатель Федерального союза предпринимателей Центральной Германии и член ХДС, направил федеральному канцлеру Фридриху Мерцу провокационное письмо. В нем он выражает свой "полный ужас" перед его экономической политикой. Письмо находится в эксклюзивном распоряжении "ZDF heute".

В письме говорится, что компании с большой надеждой отреагировали на конец коалиционного правительства и поддержали Мерца в его предвыборной кампании.

"Не прошло и девяти месяцев после вашего избрания федеральным канцлером, как эйфория сменилась ужасом перед развитием Германии как места для ведения бизнеса", - заявил Альхаус.

По данным опроса, 79 % не признают даже "целенаправленных усилий".

Альхаус был мэром Гамбурга с августа 2010 по март 2011 года. В ходе недавнего опроса 1200 средних компаний, проведенного его ассоциацией, 64 % респондентов больше не верят в успех объявленного экономического поворота. А 79 % даже не признают "целенаправленных усилий" федерального правительства по решению проблем МСП.

Такого разочарования "еще никогда не было", - пишет Эрхаус. Эти цифры - "тревожный сигнал".

"Нам больше не нужны пиар-саммиты и плацебо-обсуждения", - пишет Аренхаус.

Уполномоченный федерального правительства по делам МСП Гритта Коннеманн подверглась резкой критике

Политик от ХДС Гритта Коннеманн, уполномоченный федерального правительства по делам малых и средних предприятий, подверглась в письме Аренхауса особой критике.

Недавно заявления Коннеманн вызвали полемику, когда политик призвала свой Союз малого и среднего бизнеса (MIT) отменить право на то, что она называет "образ жизни с частичной занятостью". За это она подверглась резкой критике со стороны ХДС.

"Немецкий сектор малого и среднего бизнеса (...) не имеет ни минимального уровня доверия к Гитте Коннеманн, ни какой-либо оставшейся презумпции компетентности", - пишет Аренс и призывает Мерца "критически проанализировать это кадровое назначение".

Правительство Германии отвергло критику. "Для нас нет никаких последствий, - заявил заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Майер, как сообщает "ZDF heute". - Они очень довольны ее работой".