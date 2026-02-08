Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
"Чистейший ужас". Глава МСП отправил Фридриху Мерцу провокационное письмо

Уполномоченный федерального правительства по делам малых и средних предприятий.
Уполномоченный федерального правительства по делам малых и средних предприятий. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Кристоф Альхаус, председатель Федеральной ассоциации средних предприятий, направляет канцлеру Фридриху Мерцу провокационное письмо с требованием отставки.

Кристоф Альхаус, председатель Федерального союза предпринимателей Центральной Германии и член ХДС, направил федеральному канцлеру Фридриху Мерцу провокационное письмо. В нем он выражает свой "полный ужас" перед его экономической политикой. Письмо находится в эксклюзивном распоряжении "ZDF heute".

В письме говорится, что компании с большой надеждой отреагировали на конец коалиционного правительства и поддержали Мерца в его предвыборной кампании.

"Не прошло и девяти месяцев после вашего избрания федеральным канцлером, как эйфория сменилась ужасом перед развитием Германии как места для ведения бизнеса", - заявил Альхаус.

По данным опроса, 79 % не признают даже "целенаправленных усилий".

Альхаус был мэром Гамбурга с августа 2010 по март 2011 года. В ходе недавнего опроса 1200 средних компаний, проведенного его ассоциацией, 64 % респондентов больше не верят в успех объявленного экономического поворота. А 79 % даже не признают "целенаправленных усилий" федерального правительства по решению проблем МСП.

Такого разочарования "еще никогда не было", - пишет Эрхаус. Эти цифры - "тревожный сигнал".

"Нам больше не нужны пиар-саммиты и плацебо-обсуждения", - пишет Аренхаус.

Уполномоченный федерального правительства по делам МСП Гритта Коннеманн подверглась резкой критике

Политик от ХДС Гритта Коннеманн, уполномоченный федерального правительства по делам малых и средних предприятий, подверглась в письме Аренхауса особой критике.

Недавно заявления Коннеманн вызвали полемику, когда политик призвала свой Союз малого и среднего бизнеса (MIT) отменить право на то, что она называет "образ жизни с частичной занятостью". За это она подверглась резкой критике со стороны ХДС.

"Немецкий сектор малого и среднего бизнеса (...) не имеет ни минимального уровня доверия к Гитте Коннеманн, ни какой-либо оставшейся презумпции компетентности", - пишет Аренс и призывает Мерца "критически проанализировать это кадровое назначение".

Правительство Германии отвергло критику. "Для нас нет никаких последствий, - заявил заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Майер, как сообщает "ZDF heute". - Они очень довольны ее работой".

Поделиться Комментарии

