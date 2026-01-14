США приостанавили выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Ограничения коснутся граждан 75 стран, в том числе России, Бразилии, Ирана, Ирака, Таиланда и Сомали. Речь идет именно об иммиграционных визах, новые меры не затронули туристические, учебные или краткосрочные рабочие визы.
США приостанавили оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию. Сначала об этом сообщил Fox News со ссылкой на документы Госдепартамента США, а позже соответствующее сообщение опубликовало и само американское ведомство.
Там подчеркнули, что речь идет именно об иммиграционных визах.
Соответственно, решение не должно затронуть тех, кто хочет въехать в США на ограниченный срок по причине туризма, работы или учебы.
Среди стран, граждан которых коснутся ограничения, — Россия, Бразилия, Иран, Ирак, Таиланд, Сомали и другие государства.
"Администрация [президента США Дональда] Трампа положит конец злоупотреблениям иммиграционной системой Америки со стороны тех, кто стремится украсть богатство американского народа, — заявил представитель Госдепартамента Томми Пиготт. — Оформление иммиграционных виз гражданам этих 75 стран будет приостановлено, пока Госдепартамент не пересмотрит процедуры обработки иммиграционных документов, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые будут пользоваться социальным обеспечением и государственными пособиями".
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт написала в соцсети X, что в число стран, которых коснутся эти меры, войдут Сомали, на жителей которого Дональд Трамп обрушился в резких выражениях после того, как иммигранты были замешаны в скандале с финансированием в Миннесоте, а также Россия и Иран.
Американский президент не скрывает желания сократить иммиграцию людей не европейского происхождения. Ранее он назвал сомалийцев "мусором", который должен "вернуться туда, откуда они приехали", и вместо этого заявил, что не против того, чтобы в США переехали скандинавы.
В понедельник Госдепартамент США заявил, что с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом он аннулировал более 100 тысяч виз, что стало годовым рекордом.
Министерство внутренней безопасности в прошлом месяце заявило, что администрация Трампа депортировала более 605 тысяч человек, а еще 2,5 млн уехали сами.