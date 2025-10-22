Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Антимигрантский протест в Дублине обернулся беспорядками

Сотрудники полиции стоят на месте сгоревшего полицейского автомобиля рядом с отелем Citywest в Дублине, 22 октября 2025 года.
Сотрудники полиции стоят на месте сгоревшего полицейского автомобиля рядом с отелем Citywest в Дублине, 22 октября 2025 года. Авторское право  Niall Carson/AP
Авторское право Niall Carson/AP
By Kieran Guilbert
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

В Дублине вспыхнули антимигрантские протесты. Акции переросли в беспорядки. Задержаны шесть человек. Поводом к манифестациям стало нападение беженца на десятилетнюю девочку. Мужчине предъявлены обвинения.

В ирландской столице Дублине в ходе антимигрантских протестов произошли столкновения демонстрантов с полицией. Задержаны по меньшей мере шесть человек.

Манифестации вспыхнули на следующий день после того, как 26-летнему просителю убежища были предъявлены обвинения в связи с предполагаемым сексуальным насилием в отношении десятилетней девочки.

Во вторник вечером сотни людей собрались у гостиницы CityWest в западной части Дублина, где проживают беженцы. Участники акции требовали наказать виновного.

Многие демонстранты держали в руках ирландские флаги и скандировали националистические лозунги, выступая за жесткую политику в сфере миграции.

Протест начинался мирно, но в какое-то время протестующие стали кидать в стражей порядка бутылки и булыжники, и подожгли полицейский автомобиль, припаркованный у отеля.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин отметил, что понимает гнев людей, но осудил тех, кто спровоцировал беспорядки во время протеста.

"Не может быть никакого оправдания гнусным оскорблениям в их адрес, а также попыткам нападения на сотрудников полиции, которые шокируют всех здравомыслящих людей", - сказал он.

"Я благодарю сотрудников ирландской полиции, которые действовали мужественно и быстро, чтобы восстановить порядок".

Related

Глава правительства пообещал привлечь к ответственности виновного в нападении на маленькую девочку.

По данным Tusla, агентства страны по делам детей и семьи, девочка, на которую предположительно было совершено нападение, находилась на попечении государства и "сбежала" во время поездки в центр города.

Выступая в парламенте Михол Мартин заявил, что он признает беспокойство многих людей по поводу этого инцидента. "Очевидно, что государство не выполнило свои обязательства по защите этого ребенка", - сказал он.

Два года назад в Дублине произошли беспорядки после того, как трое детей подверглись нападению возле школы. Нападавшим, предположительно был мигрант.

В последние годы в Ирландии участились демонстрации против мигрантов и беженцев, в том числе поджоги жилья для просителей убежища. Участники протестов жалуются на рост преступности и нехватку жилья.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Почему палестинское дело так важно для Ирландии?

Ирландское правительство препятствовало гражданам выдвигаться в президенты?

Николя Саркози заключен в тюрьму. Впервые в ЕС экс-президент оказался за решеткой