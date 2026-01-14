Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Обыски в офисе партии Юлии Тимошенко

ФАЙЛ: Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, Киев, Украина, 26 апреля 2014 года.
ФАЙЛ: Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, Киев, Украина, 26 апреля 2014 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Бывшего премьер-министра Украины обвиняют в том, что она предлагала взятки депутатам парламента

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САПО) во вторник вечером провели обыск в офисе партии «Батькивщина», которую возглавляет бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Ей предъявлено обвинение в том, что она пыталась давать взятки депутатам украинского парламента.

Тимошенко подтвердила новость об обыске и категорически отвергла все обвинения в свой адрес, назвав их абсурдными. «Кто-то решил начать зачистку политических конкурентов», — заявила она.

Более того, по словам экс-премьера, обыски проводились без ордера и сопровождались лишь «громкими заявлениями в интернете без каких-либо доказательств». Тимошенко сообщила, что следователи «ничего не нашли», а вместо этого изъяли «рабочие телефоны, депутатские документы и личные сбережения, которые полностью декларированы в моих официальных документах».

«Механизм постоянного сотрудничества»

Ещё 27 декабря антикоррупционные службы Украины заявили, что раскрыли преступную группу, в которую входили депутаты, получавшие наличные в обмен на голоса в парламенте: «Депутаты должны были получать инструкции о том, как голосовать, а в некоторых случаях — как воздержаться или не участвовать в голосовании», — отмечалось в совместном заявлении.

По данным следствия, это были не разовые соглашения, а «механизм постоянного сотрудничества», который предусматривал авансы и был рассчитан на длительный период.

При этом НАБУ и САПО прямо не указали имя Тимошенко: «мы уведомили лидера одной из фракций в Верховной Раде Украины о своём подозрении в том, что она предлагала незаконные льготы депутатам украинского парламента».

На фото, сделанных во время обысков, лицо женщины размыто, но у неё видна причёска в стиле Юлии Тимошенко.

Фото НАБУ и САПО во время рейда в Киеве, 13 января 2026 г.
Фото НАБУ и САПО во время рейда в Киеве, 13 января 2026 г. NABU and SAPO

«По версии следствия, после того как в декабре 2025 года НАБУ и САПО обнародовали факты получения незаконных выгод украинскими депутатами за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными депутатами о внедрении системного механизма предоставления незаконных выгод в обмен на лояльное поведение во время голосования», — отмечается в заявлении антикоррупционных ведомств.

В частности, по данным агентств, она просила депутата проголосовать за увольнение главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Дениса Шмыгаля и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Опубликованы и видео, снятые во время предположительных переговоров с депутатами. Сама Юлия Тимошенко заявила, что эти материалы не имеют к ней никакого отношения.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Операция "Мидас". Что известно об антикоррупционном расследовании в Украине?

Зеленский сообщил, что глава администрации президента Андрей Ермак подал в отставку

Зеленский внёс в Раду изменённый антикоррупционный законопроект