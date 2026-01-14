Обыски в офисе партии Юлии Тимошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САПО) во вторник вечером провели обыск в офисе партии «Батькивщина», которую возглавляет бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Ей предъявлено обвинение в том, что она пыталась давать взятки депутатам украинского парламента.

Тимошенко подтвердила новость об обыске и категорически отвергла все обвинения в свой адрес, назвав их абсурдными. «Кто-то решил начать зачистку политических конкурентов», — заявила она.

Более того, по словам экс-премьера, обыски проводились без ордера и сопровождались лишь «громкими заявлениями в интернете без каких-либо доказательств». Тимошенко сообщила, что следователи «ничего не нашли», а вместо этого изъяли «рабочие телефоны, депутатские документы и личные сбережения, которые полностью декларированы в моих официальных документах».

«Механизм постоянного сотрудничества»

Ещё 27 декабря антикоррупционные службы Украины заявили, что раскрыли преступную группу, в которую входили депутаты, получавшие наличные в обмен на голоса в парламенте: «Депутаты должны были получать инструкции о том, как голосовать, а в некоторых случаях — как воздержаться или не участвовать в голосовании», — отмечалось в совместном заявлении.

По данным следствия, это были не разовые соглашения, а «механизм постоянного сотрудничества», который предусматривал авансы и был рассчитан на длительный период.

При этом НАБУ и САПО прямо не указали имя Тимошенко: «мы уведомили лидера одной из фракций в Верховной Раде Украины о своём подозрении в том, что она предлагала незаконные льготы депутатам украинского парламента».

На фото, сделанных во время обысков, лицо женщины размыто, но у неё видна причёска в стиле Юлии Тимошенко.

Фото НАБУ и САПО во время рейда в Киеве, 13 января 2026 г. NABU and SAPO

«По версии следствия, после того как в декабре 2025 года НАБУ и САПО обнародовали факты получения незаконных выгод украинскими депутатами за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными депутатами о внедрении системного механизма предоставления незаконных выгод в обмен на лояльное поведение во время голосования», — отмечается в заявлении антикоррупционных ведомств.

В частности, по данным агентств, она просила депутата проголосовать за увольнение главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Дениса Шмыгаля и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Опубликованы и видео, снятые во время предположительных переговоров с депутатами. Сама Юлия Тимошенко заявила, что эти материалы не имеют к ней никакого отношения.