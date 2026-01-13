Трамп — иранцам: «Продолжайте протесты, помощь уже в пути»

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев «продолжать протесты» и заявил, что «помощь уже в пути».

Что за помощь, глава Белого дома не уточнил. Однако ранее он неоднократно заявлял, что США могут вмешаться, если иранские власти будут применять силу против манифестантов.

Заявление Трампа последовало за сообщением правозащитных организаций о том, что число манифестантов, погибших в столкновениях с правоохранительными органами, превысило 2000 человек.

До этого Трамп сообщал, что намерен вести переговоры с Тегераном, но теперь он написал, что «отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих».

Ещё в пятницу СМИ сообщили, что в Белом доме состоялась встреча, на которой обсуждали варианты действий — от дипломатии до ударов по Ирану.

В понедельник Дональд Трамп пообещал ввести 25% пошлины против тех стран и компаний, которые ведут бизнес с Исламской республикой — но подробностей в Вашингтоне пока не раскрыли.

В Иране, в свою очередь, предупредили, что в случае американского вмешательства военные объекты США и Израиля станут для Тегерана «законными целями».

Демонстрация в поддержку иранских манифестантов. Милан, Италия, 13 января 2026 г. Luca Bruno/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Поскольку интернет в Иране сейчас практически не работает, следить за развитием событий из-за рубежа становится всё труднее. Иранские власти не обнародовали данные о жертвах столкновений.

Правда, во вторник Тегеран впервые за несколько дней ослабил ограничения, разрешив людям звонить по мобильному телефону за границу. Однако граждане не могут принимать звонки из-за рубежа, а ограничения на доступ в интернет и отправку SMS остались в силе.

Европейский парламент в понедельник запретил въезд в ЕС иранским дипломатам и официальным лицам. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может быстро дополнительные санкции против иранских официальных лиц, связанных с подавлением протестов.

Во вторник Франция, Германия и Нидерланды вызвали иранских послов в своих странах, чтобы осудить репрессии против манифестантов.

В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран «не стремится враждовать с ЕС, но ответит взаимностью на любое ограничение».