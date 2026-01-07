Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Париже встали все автобусы: транспортный хаос в Европе из-за мороза и снегопадов

Люди идут по мосту после снегопада в Париже, 7 января 2026 года
Люди идут по мосту после снегопада в Париже, 7 января 2026 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
В целом ряде стран перебои в автомобильном, железнодорожном и воздушном движении

Все автобусные маршруты в Париже и ближайших пригородах были приостановлены из-за обледенения дорог.

В парижских аэропортах им. Шарля де Голля и Орли в среду утром было отменено около 140 рейсов; сотрудники рассчитывают, что ситуация нормализуется в ближайшие часы.

Городские власти говорят о похолодании «редкой для этого времени года интенсивности» и просят горожан и гостей столицы не пользоваться транспортом без необходимости и по возможности работать удалённо.

При этом пригородные электрички парижского региона продолжают по большей части работать без осложнений.

Метеорологическая служба Франции сообщает, что в 38 из 96 континентальных департаментов страны введён режим повышенной готовности из-за гололёда и снегопадов; в ряде мест выпало от 3 до 7 см снега.

Набережная Сены в Париже, 7 января 2026 г.
Набережная Сены в Париже, 7 января 2026 г. AP Photo

На северо-западе Европы — серьёзные перебои в воздушном движении. Амстердамский аэропорт, один из крупнейших хабов континента, в среду отменил по меньшей мере 700 рейсов, в Брюсселе отменено около 40. Сотни человек вынуждены были ночевать в воздушных гаванях.

Авиаспециалисты говорят о нехватке антиобледенительной жидкости, которой опрыскивают самолёты перед вылетом.

Заснеженная улица в бельгийском Антверпене, 7 января 2026 г.
Заснеженная улица в бельгийском Антверпене, 7 января 2026 г. AP Photo

В ряде районов Великобритании объявлена «жёлтая» опасность в связи с сильным ветром и снегопадом.

А по причине морозов по всей стране действует «оранжевая» (вторая сверху) тревога: минздрав продлил её действие до воскресенья.

Непогода в Европе уже унесла несколько жизней: во Франции пять человек стали жертвами ДТП на обледеневших дорогах, а в Боснии женщину убило дерево, упавшее под тяжестью мокрого снега.

