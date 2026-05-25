Участники соревнуются в мужском скоростном спуске в рамках традиционного ежегодного соревнования по катанию сыра на холме Куперс в Брокворте
No Comment

Видео. Великобритания: многовековая гонка за сыром в Брокворте привлекает европейцев

Последние обновления:

Знаменитый ежегодный забег за сыром вновь принес хаос и восторг в Брокуорт 25 мая: участники сломя голову неслись вниз по почти отвесному склону, догоняя колесо сыра «Дабл Глостер».

Сотни участников и зрителей выстроились вдоль крутых склонов холма Купера, наблюдая, как гонщики на высокой скорости мчались вниз вслед за катящимся колесом сыра «Дабл Глостер». Участники приехали из Германии, Франции, Нидерландов и других стран, чтобы принять участие в этом неофициальном, но всемирно известном соревновании, прославившемся хаотичными падениями и частыми травмами. Сотрудники служб безопасности дежурили у подножия холма, чтобы подхватить спортсменов, когда те пересекали финишную черту.

Состязание 2026 года вновь подтвердило растущий международный интерес к гонке. Среди победителей, которых приветствовала толпа, были нидерландец Нильс Веннемарс и француженка Аликс Эюгас. Джош Лоу, один из участников, сравнил спуск с «водной горкой, только заполненной камнями».

По оценкам организаторов, ежегодно в Глостершир на это мероприятие приезжают тысячи зрителей, что поддерживает местный туризм и бизнес. Считается, что традиция насчитывает несколько сотен лет, и, несмотря на постоянные опасения по поводу безопасности из‑за крутизны склона и непредсказуемых падений, само состязание практически не изменилось.

