Франция продолжает наносить удары по российской пропаганде

Президент России Владимир Путин на церемонии запуска телеканала RT India в Нью-Дели, Индия, 5 декабря 2025 года.
Президент России Владимир Путин на церемонии запуска телеканала RT India в Нью-Дели, Индия, 5 декабря 2025 года. Авторское право  Alexander Kazakov/Sputnik
Авторское право Alexander Kazakov/Sputnik
By Serge Duchêne и AFP
Опубликовано
Несколько официальных российских СМИ - неустанно работающие винтики пропагандистской военной машины РФ - уже были заблокированы властями с начала широкомасштабного вторжения в Украину, начатого Москвой 4 года назад.

Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (ARCOM) объявило о решении заблокировать доступ к 35 российским медиасайтам, а также к теле- и радиоканалам на потоковых платформах в соответствии с санкциями ЕС.

Под санкции попали такие сайты, как sputniknews.lat, rtenfrancais.tv, news-front.su, southfront.press и strategic-culture.su.

“После официального уведомления, направленного издателям сервисов, ARCOM попросил интернет‑провайдеров, провайдеров систем разрешения доменных имен и поисковые системы заблокировать и исключить из выдачи 35 официальных сайтов российских СМИ, попавших под санкции”, - говорится в заявлении (источник на французском языке)ведомства_._

ARCOM также попросил поисковые системы исключить из выдачи страницы четырех стриминговых платформ, предоставляющих доступ к российским теле- и радиосервисам, подпавшим под санкции.

Еще в 2022 году, после вторжения России на Украину, французский спутниковый оператор Eutelsat по просьбе ведомства прекратил трансляцию российских каналов “НТВ Мир”, “Россия 1”, “Первый канал” и НТВ.

“Их программы, посвященные конфликту в Украине, содержали подстрекательство к ненависти и насилию, а также неспособность предоставить честную информацию”, - отметили в ARCOM.

В марте 2022 года ARCOM также прекратил вещание RT France, франкоязычной версии российского СМИ RT, в связи с решением Европейского союза о запрете RT на всей территории страны.

После этого последовали и другие блокировки, в том числе в прошлом году — каналов СТС и Kanal 5.

Дополнительные источники • Ukraïnska Pravda, Le Figaro

