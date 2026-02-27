Франция продолжает наносить удары по российской пропаганде

Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (ARCOM) объявило о решении заблокировать доступ к 35 российским медиасайтам, а также к теле- и радиоканалам на потоковых платформах в соответствии с санкциями ЕС.

Под санкции попали такие сайты, как sputniknews.lat, rtenfrancais.tv, news-front.su, southfront.press и strategic-culture.su.

“После официального уведомления, направленного издателям сервисов, ARCOM попросил интернет‑провайдеров, провайдеров систем разрешения доменных имен и поисковые системы заблокировать и исключить из выдачи 35 официальных сайтов российских СМИ, попавших под санкции”, - говорится в заявлении (источник на французском языке)ведомства_._

ARCOM также попросил поисковые системы исключить из выдачи страницы четырех стриминговых платформ, предоставляющих доступ к российским теле- и радиосервисам, подпавшим под санкции.

Еще в 2022 году, после вторжения России на Украину, французский спутниковый оператор Eutelsat по просьбе ведомства прекратил трансляцию российских каналов “НТВ Мир”, “Россия 1”, “Первый канал” и НТВ.

“Их программы, посвященные конфликту в Украине, содержали подстрекательство к ненависти и насилию, а также неспособность предоставить честную информацию”, - отметили в ARCOM.

В марте 2022 года ARCOM также прекратил вещание RT France, франкоязычной версии российского СМИ RT, в связи с решением Европейского союза о запрете RT на всей территории страны.

После этого последовали и другие блокировки, в том числе в прошлом году — каналов СТС и Kanal 5.