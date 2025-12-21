США захватили второй нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в международных водах

Нефтяной танкер у берегов Венесуэлы был захвачен американскими войсками в субботу. Это уже второй раз за последние две недели, когда американские военные предпринимают подобные действия, в то время как президент США Дональд Трамп оказывает все большее давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

За несколько дней до этого Трамп объявил о "блокаде" всех танкеров, ввозящих или вывозящих нефть из страны под санкциями. Первый танкер был захвачен у побережья южноамериканской страны 10 декабря силами США.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм подтвердила, что "береговая охрана США при поддержке военного министерства" остановила нефтяной танкер, который в последний раз причалил в Венесуэле. Ноэм опубликовала видео, на котором американский вертолет высаживает персонал на судно под названием Centuries.

По данным MarineTraffic, проекта, использующего общедоступные данные для отслеживания судов по всему миру, этот танкер под панамским флагом был недавно отслежен вблизи побережья Венесуэлы. Однако неизвестно, находилось ли это судно под санкциями США.

Американские чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что высадка на судно была "согласованной", поскольку танкер добровольно остановился и позволил американским силам подняться на борт.

Причина захвата Centuries менее ясна, чем первого танкера, Skipper, который не ходил под государственным флагом и был частью теневого флота, перевозившего санкционные грузы.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что Centuries также был "судном под ложным флагом, действующим в составе теневого флота Венесуэлы", перевозящим санкционную нефть.

Related Трамп объявил о захвате США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы

Однако морской историк д-р Сальваторе Меркольяно заявил, что, согласно базам данных судоходства, судно Centuries было легальным. "Все указывает на то, что это правильно зарегистрированное судно", - сказал он, хотя и добавил, что, скорее всего, на нем перевозилась санкционная нефть. Он назвал арест "большой эскалацией" и сказал: "Этот арест призван отпугнуть другие танкеры".

Венесуэла назвала захват "преступным" и пообещала не оставить его "безнаказанным", в том числе путем подачи жалобы в Совет Безопасности ООН.

После первого захвата танкера Трамп пообещал устроить блокаду Венесуэлы и усилил риторику в адрес Мадуро, предупредив, что дни венесуэльского лидера сочтены. Он также потребовал вернуть активы, захваченные у американских нефтяных компаний много лет назад, заявив: "Мы не позволим пройти никому, кто не должен проходить... Они забрали их - забрали незаконно".

США также наносят удары по судам, которые, по их мнению, занимаются контрабандой фентанила и других наркотиков. С сентября в результате 28 ударов было убито не менее 104 человек. Критики говорят, что доказательств не хватает, а смерти похожи на внесудебные расправы.

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс заявила, что Трамп "хочет продолжать взрывать суда, пока Мадуро не заплачет".